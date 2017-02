Atribuyen el 98% de los asesinatos a la delincuencia organizada Redacción

Asimismo detalló que el 2% restante se debe a la delincuencia ordinaria, “en el caso de particulares de las mujeres que se vieron involucradas en estos hechos cada uno es analizado, para ver si entran en el mecanismo de la alerta de género”.



De las 73 muertes en el estado que se registraron el mes pasos, 10 de fueron mujeres.

“Nosotros queremos generar a través del programa de Prevención del Delito, donde todos estamos involucrados en él, una expectativa diferente con programas distintos. Los resultados no se van a dar a corto plazo”, dijo el funcionario.



Detalló que a partir de este mes se generarán estrategias para que a final de año las cifras sea menor que la del 2016.



“La prevención no es solo de la procuraduría, también es de las instituciones estatales y municipales, además el involucramiento de las familias”, expresó Murillo.



Agregó que el mes de enero cerró con 33 homicidios culposos, “que en la mayoría de los casos se relacionan con el consumo de bebidas embriagantes”, como en el que se presentó este fin de semana sobre el boulevard capitalino en el que murieron tres jóvenes.



Derivado de estas muertes, se inició el operativo conjunto con Tránsito y Vialidad, policía estatal, ministerial y municipal, entre otras; donde se han clausurado bares y evitar que el consumo de alcohol sea de forma desmedida y la prevención de accidentes.



