Atropellan a un hombre en Fresnillo en la colonia Barrio Alto

Vecinos de la calle Segunda del Mesquite de la colonia Barrio Alto, salieron de sus casa al escuchar el fuerte golpe del impacto.



Tirado sobre la banqueta quedó un hombre de aproximadamente 30 años, quien se quejaba de una de sus piernas.



Eran las 7:14 de la tarde de este lunes, cuando varios llamados telefónicos ingresaron al Sistema de Emergencias 911 para pedir apoyo a las corporaciones pertinentes.



Los primeros y únicos en llegar al lugar, fueron los efectivos de la Dirección de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTV).



Los oficiales de inmediato aseguraron al conductor del vehículo de quien aparentemente manejaba ebrio.



Dicha persona circulaba en un automóvil de la marca Dodge, Neon, rojo.



Mientras tanto el 911 informaba a los oficiales de Tránsito que no había unidades médicas disponibles.



Mientras que llegaban una ambulancia, los efectivos de DTTV elaboraba el peritaje.



Transcurrieron casi 30 minutos para que un paramédico de Minera Saucito de nombre Pedro Vega en compañía de un joven identificado como Enrique Rodríguez, ambos miembros de la Asociación Civil Desprendete, llegaran a brindarle los primeros auxilios al herido.



Luego de que lo colocaron en una camilla especial para evitar más daño en las lesiones, con apoyo de una unidad de Tránsito del Estado lo trasladarían al Hospital General (HG).



La patrulla de los guardianes de la vialidad partieron rumbo al nosocomio con el paciente en la caja de la pick up.



Calles más adelanté la patrulla fue interceptada por la ambulancia de Cruz Roja Mexicana quienes se encargaron de terminar con el traslado.



redaccion@imagenzac.com.mx

ambulancia

fresnillo

falta de unidades