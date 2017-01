Audita la SEP la nómina magisterial de todo el país Excélsior

Dijo que en la Ciudad de México se reasignaron 12 mil 700 plazas que estaban en actividades administrativas.



El secretario hizo énfasis en que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dejó de pagar a 2 mil 200 comisionados sindicales, porque aunque es legítima su función sindical, esta labor la tiene que pagar el sindicato y no la nómina magisterial. Precisó que no era debido y significaba, de alguna manera, un acto de corrupción.



Durante el acto de izamiento de la bandera blanca en la Secundaria número 4, Nuño Mayer se refirió al programa Escuelas al CIEN, implementado en 33 mil planteles en todo el país, con una inversión de 50 mil millones de pesos.



Consideró que con la consolidación de la educación de calidad, se tendrá la fortaleza para superar cualquier coyuntura, y nadie podrá frenar inversiones, desarrollo y progreso de México.



"Con educación de calidad, estoy convencido, de que se pueden transformar vidas, así como alcanzarse todos los sueños" puntualizó frente a alumnos, padres y maestros.



"En diálogo con maestros y padres de familia, se refirió nuevamente a la liberalización de los precios de las gasolinas, y aunque reconoció que es una medida difícil que causa malestar y preocupación, sostuvo que es una buena decisión gubernamental, "se utilizaban 200 mil millones de pesos de recursos públicos para mantener ese precio artificial, que podían dirigirse a la educación y a la salud", explicó.



Comparó esa cantidad con los 365 mil millones de pesos de la nómina magisterial, o los 50 mil millones de pesos con los que se rehabilitan 33 mil escuelas y expresó: De no haberse tomado la medida, muchas obras no se estarían realizando o hubiera sido necesario cerrar escuelas.



Planteó que “juntos podremos enfrentar los retos”, e indicó que habrá una disminución de 10 por ciento en los sueldos de los funcionarios de alto nivel.



Nuño Mayer comentó que recorre las escuelas para dialogar con los maestros y alumnos, y para conocer las condiciones de los planteles, a fin de no quedarse solo con los reportes de escritorio, y aunque en ocasiones no se esté de acuerdo es importante escuchar a los docentes para buscar la solución a sus problemas



"La educación no se privatiza, y los libros de texto seguirán siendo gratuitos; en unos meses se iniciará una campaña para reconocer el esfuerzo de los maestros, quienes ponen de su tiempo y bolsillo para sacar adelante sus clases, estamos impulsando capacitación de calidad, en línea y de manera gratuita" dijo.



Y aseguró que, febrero será el mes en que se presentará el nuevo Modelo Educativo, que ha llevado un proceso a través de foros de consulta, y a partir de ello se trabajará en los programas de estudios; la elaboración de los libros de texto, y la capacitación de los maestros para que conozcan el modelo que entrará en vigor en el ciclo escolar 2018-2019.



Se refirió a la nueva estrategia digital, y explicó que en este año iniciará el programa piloto del programa @prende 2.0, a través de aulas de medios equipadas con computadoras y buena conectividad.



