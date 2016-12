Aumenta el pago en nómina Francisco Monsivais

Esta situación se debe a que algunos de los empleados fueron asignados a otros trabajos de mayor responsabilidad.



Ángel Eduardo Salas Rojas, Contralor municipal, informó que “el aumento en la nómina ha sido considerable no se ha excedido, pero si encontramos algunos incrementos en algunas áreas”.



Mencionó el particular al departamento de Obras Públicas, en razón de las nuevas comisiones que se les ha asignado al personal.



El contralor explicó que se ha detectado también algunos otros incrementos en el gasto de nómina, que han sido justificados por los jefes de áreas sobre su personal y en base a las actividades desarrolladas.

Salas Rojas expuso que no se ha incrementado el número de trabajadores.



El funcionario municipal comentó que el aumento en el gasto de nómina ha sido de un 4.75%, en comparación a octubre pasado, sin embargo no precisó cuánto recurso se eroga de más por esta situación.



“Estaremos esperando que el departamento de recurso humanos emita a contraloría y conforme a la ley la nómina de manera periódica y estaremos haciendo puntualmente la observación a fin de que el ejercicio del gasto sea acorde a lo que está presupuestado y que no se esté violentando en ningún sentido la ley”, expresó.



