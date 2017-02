Aumenta población que no trabaja Redacción

En el cuarto trimestre del 2015, el INEGI registró 1 millón 117 mil 79 personas mayores de 15 años, cifra que aumentó a 1 millón 137 mil 143 en un año. Sin embargo, la población considerada económicamente activa disminuyó de 641 mil 538 a 641 mil 85, aunque dentro de esta categoría sí hubo un incremento en la población ocupada de 616 mil a 628 mil.



La población no económicamente activa pasó de 475 mil 541 a 496 mil 58, aunque de esta sí disminuyó la cantidad considerada como disponible.



La Población no Económicamente Activa (PNEA) está integrada por las personas que durante el periodo de referencia no tuvieron ni realizaron una actividad económica ni buscaron desempeñar una en el último mes previo al día de la entrevista.



De la población ocupada en la entidad, 172 mil personas laboran en el sector primario de la economía (27.4%); 134 mil se ubican en el sector secundario (21.3%); en el sector terciario 319 mil (50.9%) y más de 2 mil personas no especificaron la rama de actividad en donde trabajan (0.4 por ciento).



Por entidad federativa, Zacatecas ocupa la posición veintiuno en cuanto a la menor tasa de informalidad laboral (TIL1) se refiere con 63.2%. Chihuahua, Nuevo León y Coahuila de Zaragoza, tienen las tasas más bajas a nivel nacional con 35.4, 37.0 y 37.3% en ese orden; entidades del sur como Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan los valores más altos 82.2, 79.7 y 78.2%, respectivamente, seguidas por Puebla con 73.8 por ciento.



