Aumentan asaltos y robos a comercios de la capital 

Ríos dijo que se incrementó el número de reportes de robos en los comercios de la capital y, tan solo en diciembre, detuvieron a 20 personas.



Señaló que se registraron siete asaltos donde los ladrones utilizaron armas de fuego y se puso en riesgo la vida de los comerciantes, pero la mayoría se realizaron a través del denominado robo.



Señaló que, cuando algunas cadenas como Wal-Mart, Soriana y Oxxo detienen a una persona por robar, prefieren negociar con ella y venderle el mismo producto hasta tres veces más caro, sin embargo, si la persona se niega a pagarlo, llevan el proceso legal hasta las últimas consecuencias.



“Muchas veces, llegan a un arreglo entre ellos y todavía nos los quieren entregar detenidos; es conveniente mejor estar ante un juez”, dijo.



Por su parte, algunos gerentes de Oxxo y supermercados dijeron que detuvieron entre 25 y 30 personas por robar en diciembre, sin embargo, la mitad no fueron entregadas a la Policía municipal porque llegaron a un acuerdo con ellos.



Señalaron que las cosas que más se roban son los aparatos electrónicos y la ropa interior, ya que la mayoría son jóvenes que buscan revender entre sus amigos estos productos, y al menos una cuarta parte son personas que “se les hace fácil”.



Finalmente, dijeron que el cobro de los productos y las denuncias son una forma de buscar que las personas escarmienten, ya que previeron que este año aumentarás los robos debido a la difícil situación del país.



