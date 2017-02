Aumentan las multas de Tránsito a los motociclistas Noé Marín

Señaló que aumentaron las sanciones en Jerez, Juchipila, Nochistlán y Guadalupe y que las sanciones fueron de alrededor de 400 pesos.



En lo que va del año, dijo, se interpusieron infracciones relacionadas con la falta de placas, falta de licencia y la no portación de cascos.



Explicó que las multas a automovilistas se aplicaron principalmente porque algunos autos no tenían placas, las personas no presentaron licencia de conducir, estacionaron las unidades en espacios no permitidos e invadieron las banquetas.



Añadió que, aunque la incidencia mayor se presentó en los conductores de autos, las multas hacia los motociclistas aumentaron debido a los operativos y fueron sancionados por no utilizar las medidas de seguridad como el casco.



La finalidad de los operativos, dijo, no es recaudar fondos y es preferible que las personas no cometan faltas y utilicen todas las medidas de seguridad, antes de multarlas, ya que un accidente afecta también a los que respetan las reglas.



Se detectó, dijo, que algunos motociclistas utilizaron el casco solo para pasar el filtro y después se lo quitaron pues mediante las redes sociales se informan en dónde y a qué hora se ejecutan los operativos.



Añadió que hace falta que los zacatecanos “hagan conciencia” de la importancia de acatar las medidas de seguridad y no solo ingeniárselas para evadir las infracciones temporalmente: “Se busca salvar vidas e inculcar los valores viales a las personas y, sobre todo, que se respete el reglamento de tránsito”, dijo.



Finalmente, Rivera hizo una invitación a la población a la población a tener todos sus papeles en regla y utilizar todas las medidas de seguridad, ya que, dijo, “es un tema de conciencia, integridad y salud”.





