Aumentan los vendedores que ocupan el Arroyo de la Plata Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Ma. del Refugio Gamboa )



Pese a que se realizó un acuerdo entre el dirigente de la Asociación de Comerciantes del Arroyo de la Plata y el ayuntamiento de la capital para desocupar las calles el 6 de febrero, aumentaron los comerciantes que obstruyen la vía.



Imagen realizó un recorrido para constatar la ocupación de los comerciantes de la vía pública y las dificultades que representa para automovilistas y peatones que por ahí transitan.



Se encontraron 33 locales que convirtieron la banqueta en un túnel, donde se ofrecen productos variados: películas y dicos MP3 piratas, aparatos electrónicos, prendas de vestir, juguetes, revistas, mochilas y comida.



También, los improvisados puestos se extienden más de un metro y medio sobre el espacio de la calle destinado al paso de los automóviles; algunos utilizan este espacio para juntar la basura de sus productos.



María López, comerciante, dijo que aunque fueron notificados de que tendrían que desocupar la calle, aumentaron los comerciantes que invaden la vialidad con el argumento de que tienen permiso del municipio.



Señaló que los encargados de los locales más grandes suelen apartar el espacio para estacionar sus autos con la basura que resulta de los productos; sin embargo, hay ocasiones que los residuos no se mueven en todo el día.



El señor José Álvarez dijo que la obstrucción de los comerciantes y la afluencia constante de los vehículos se convirtieron en un peligro para los transeúntes, ya que la mayoría cruza la calle con la incertidumbre de que pase un auto repentinamente.



Aseguró que en el último año ocurrieron al menos cinco incidentes debido a que los puestos impidieron la visibilidad a las personas que querían cruzar, pero todos quedaron en solo "aventones" que no tuvieron mayores consecuencias.



Finalmente, los comerciantes aseguraron que desalojar las calles representará una disminución importante en sus ventas y buscarán reubicar sus negocios a otros espacios de la capital.



capitalimagen@gmail.com Aumentaron los comerciantes que invaden la calle del Arroyo de la Plata; hay 33 puestos que ocupan la totalidad de la banqueta e, incluso, un metro y medio de la calle.Pese a que se realizó un acuerdo entre el dirigente de la Asociación de Comerciantes del Arroyo de la Plata y el ayuntamiento de la capital para desocupar las calles el 6 de febrero, aumentaron los comerciantes que obstruyen la vía.Imagen realizó un recorrido para constatar la ocupación de los comerciantes de la vía pública y las dificultades que representa para automovilistas y peatones que por ahí transitan.Se encontraron 33 locales que convirtieron la banqueta en un túnel, donde se ofrecen productos variados: películas y dicos MP3 piratas, aparatos electrónicos, prendas de vestir, juguetes, revistas, mochilas y comida.También, los improvisados puestos se extienden más de un metro y medio sobre el espacio de la calle destinado al paso de los automóviles; algunos utilizan este espacio para juntar la basura de sus productos.María López, comerciante, dijo que aunque fueron notificados de que tendrían que desocupar la calle, aumentaron los comerciantes que invaden la vialidad con el argumento de que tienen permiso del municipio.Señaló que los encargados de los locales más grandes suelen apartar el espacio para estacionar sus autos con la basura que resulta de los productos; sin embargo, hay ocasiones que los residuos no se mueven en todo el día.El señor José Álvarez dijo que la obstrucción de los comerciantes y la afluencia constante de los vehículos se convirtieron en un peligro para los transeúntes, ya que la mayoría cruza la calle con la incertidumbre de que pase un auto repentinamente.Aseguró que en el último año ocurrieron al menos cinco incidentes debido a que los puestos impidieron la visibilidad a las personas que querían cruzar, pero todos quedaron en solo "aventones" que no tuvieron mayores consecuencias.Finalmente, los comerciantes aseguraron que desalojar las calles representará una disminución importante en sus ventas y buscarán reubicar sus negocios a otros espacios de la capital. Agregar a favoritos arroyo de la plata

comerciantes

ayuntamiento de zacatecas

vendedores