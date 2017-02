Aumentan trámites de pasaporte Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Javier Mendoza Villalpando, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que el temor de los zacatecanos migrantes provocó que se aumentara la demanda de pasaportes en comparación con años anteriores.



Recordó que, tan solo en enero, se expidieron 5 mil 500 pasaportes para familiares de migrantes de la entidad; esta cifra representa mil 500 trámites más en comparación con diciembre del 2016.



“Hay mucho temor, ha aumentado el número de pasaportes, comparado este mes con los del 2012 al 2016, la demanda aumentó mil 500 pasaportes más”, dijo.



Explicó que Zacatecas es uno de los estados que tiene un mayor número de connacionales en el país vecino y la mayoría cumple con toda su documentación, ya que hay diversas organizaciones que representan y respaldan al sector migrante.



Aseguró que, en caso de deportaciones masivas en el estado, se aplicará el programa Somos mexicanos que destinará un presupuesto de 11 millones 300 mil pesos para impulsar la economía y asegurar la reubicación laboral de las personas.



El objetivo del programa será ofrecer créditos de 25 mil a 38 mil pesos a alrededor de 400 zacatecanos deportados para que instalen un negocio que les permita mantener a sus familias.



“En Zacatecas, el presupuesto que va a ejercer el programa Somos mexicanos será de 11 millones 300 mil pesos y tendrá el objetivo de apoyar a los migrantes deportados”, dijo el funcionario.



En materia de derechos humanos para los connacionales que radican en Estados Unidos, Villalpando dijo que se instaló un departamento de denuncia y atención para enfrentar cualquier atropello a la dignidad de los migrantes.



Asimismo, el delegado de la SRE aseguró que los programas de intercambio laboral entre los dos países no serán afectados y, al contrario, aumentó el número de zacatecanos que fueron a trabajar a otros países.



Aunque calificó como “impredecibles” las políticas del presidente estadounidense, explicó que la mayoría de los programas fueron “bien pensados” y, tan solo en enero, se enviaron 500 trabajadores agrícolas temporales.



Finalmente, Villalpando aseguró que, aunque 11 de los migrantes que recibió el presidente de la República fueron zacatecanos, no se espera deportaciones masivas en el estado, ya que, dijo, “los registros nos dicen que la repatriación no viene para Zacatecas”.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.-La Secretaría de Relaciones Exteriores registró un aumento de mil 500 pasaportes para los zacatecanos en enero; las autoridades aseguran que los programas de intercambio laboral entre Estados Unidos y México no serán afectados.Javier Mendoza Villalpando, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que el temor de los zacatecanos migrantes provocó que se aumentara la demanda de pasaportes en comparación con años anteriores.Recordó que, tan solo en enero, se expidieron 5 mil 500 pasaportes para familiares de migrantes de la entidad; esta cifra representa mil 500 trámites más en comparación con diciembre del 2016.“Hay mucho temor, ha aumentado el número de pasaportes, comparado este mes con los del 2012 al 2016, la demanda aumentó mil 500 pasaportes más”, dijo.Explicó que Zacatecas es uno de los estados que tiene un mayor número de connacionales en el país vecino y la mayoría cumple con toda su documentación, ya que hay diversas organizaciones que representan y respaldan al sector migrante.Aseguró que, en caso de deportaciones masivas en el estado, se aplicará el programa Somos mexicanos que destinará un presupuesto de 11 millones 300 mil pesos para impulsar la economía y asegurar la reubicación laboral de las personas.El objetivo del programa será ofrecer créditos de 25 mil a 38 mil pesos a alrededor de 400 zacatecanos deportados para que instalen un negocio que les permita mantener a sus familias.“En Zacatecas, el presupuesto que va a ejercer el programa Somos mexicanos será de 11 millones 300 mil pesos y tendrá el objetivo de apoyar a los migrantes deportados”, dijo el funcionario.En materia de derechos humanos para los connacionales que radican en Estados Unidos, Villalpando dijo que se instaló un departamento de denuncia y atención para enfrentar cualquier atropello a la dignidad de los migrantes.Asimismo, el delegado de la SRE aseguró que los programas de intercambio laboral entre los dos países no serán afectados y, al contrario, aumentó el número de zacatecanos que fueron a trabajar a otros países.Aunque calificó como “impredecibles” las políticas del presidente estadounidense, explicó que la mayoría de los programas fueron “bien pensados” y, tan solo en enero, se enviaron 500 trabajadores agrícolas temporales.Finalmente, Villalpando aseguró que, aunque 11 de los migrantes que recibió el presidente de la República fueron zacatecanos, no se espera deportaciones masivas en el estado, ya que, dijo, “los registros nos dicen que la repatriación no viene para Zacatecas”. Agregar a favoritos sre

pasaportes

solicitud

estados unidos

méxico