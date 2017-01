Aumentará el costo del agua por saneamiento Marcela Espino

Laura Herrera Márquez, directora de Siapasf, dijo que luego de la puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio, se deberá hacer el cobro obligatoriamente.



Sin embargo se revisa el porcentaje o la tarifa fija a aplicar por este concepto y según una primera propuesta, puede ser de un 15 a un 20% de los precios actuales.



Consideró que se llevará un buen periodo de tiempo para explicar a la población la aplicación de este concepto, ante la morosidad que impera en los usuarios.



Además de que hay domicilios que se dieron de baja del sistema porque los propietarios argumentaron que obtendrán el servicio del agua mediante pipas, pero ya no será posible que tomen esta determinación, pues por lo menos deberán pagar el saneamiento.



La funcionaria municipal refirió que este tema comprende las descargas de agua que se hacen al sistema de alcantarillado y por el cuál, los fresnillenses nunca han pagado.



Derivado de la aplicación de las normas oficiales, será obligatorio el pago del concepto que en próximos días se definirá.



Herrera Márquez expresó que actualmente se ofrece el programa de pago de mensualidades anticipadas a quienes van al corriente en las cuotas y pueden cubrir la tarifa del año completa.



En este caso se le cobrará al usuario 10 de los 12 meses y no se le aplicará el incremento por el saneamiento, el programa termina el 15 de enero.





