Aumento en el precio de la gasolina, afectará al turismo Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



A esto se suman incrementos en impuestos como es el caso de la hotelería, que se reflejarán en las tarifas al público.



Ismael Monreal Buerba, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Fresnillo, expresó que en próximos días se reunirán para fijar una postura ante las determinaciones en los precios.



Lamentó que estos aumentos se reflejarán en altos costos para los consumidores y al final, será menos el circulante en la cabecera municipal.



Explicó que en el caso del impuesto a la hotelería, aún no se implementa, pero significará alzas en tarifas de hasta un 12% para que los espacios de este tipo sigan trabajando, ya que anteriormente se trataba de incrementos graduales que en esta ocasión, no será así.



En tanto que con el aumento en el precio de los combustibles, la canasta básica será más cara y difícilmente, los habitantes del municipio podrán gastar en turismo o en objetos recreativos.



Monreal Buerba consideró que los sectores que representa deberán desarrollar estrategias que les permitan que sus establecimientos funcionen y se mantengan los empleos que generan.





mespino@imagenzac.com.mx Ante el alza en el precio de la gasolina y en varios insumos, prestadores de servicio anticipan aumentos en los costos de su atención a la población.A esto se suman incrementos en impuestos como es el caso de la hotelería, que se reflejarán en las tarifas al público.Ismael Monreal Buerba, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Fresnillo, expresó que en próximos días se reunirán para fijar una postura ante las determinaciones en los precios.Lamentó que estos aumentos se reflejarán en altos costos para los consumidores y al final, será menos el circulante en la cabecera municipal.Explicó que en el caso del impuesto a la hotelería, aún no se implementa, pero significará alzas en tarifas de hasta un 12% para que los espacios de este tipo sigan trabajando, ya que anteriormente se trataba de incrementos graduales que en esta ocasión, no será así.En tanto que con el aumento en el precio de los combustibles, la canasta básica será más cara y difícilmente, los habitantes del municipio podrán gastar en turismo o en objetos recreativos.Monreal Buerba consideró que los sectores que representa deberán desarrollar estrategias que les permitan que sus establecimientos funcionen y se mantengan los empleos que generan. Agregar a favoritos ismael monreal buerba

aumento de costos

turismo

combustible