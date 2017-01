Aumento en precio de gasolinas viene del exterior: Peña Nieto Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El presidente detalló que el precio de los combustibles subió debido a que en el último año el costo del petróleo aumentó cerca del 60%, lo que incrementó el valor de la gasolina. (Cortesía)



En un mensaje a la nación, el presidente detalló que el precio de los combustibles subió debido a que en el último año el costo del petróleo aumentó cerca del 60 por ciento, lo que a su vez incrementó el valor internacional de la gasolina, “lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos”.



"Se trata de un aumento que viene del exterior; el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento”, agregó.



Manifestó que no aumentar el precio de la gasolina hubiera provocado recortar programas sociales, subir impuestos o incrementar la deuda del país poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía.

"Mantener un precio artificial en 2017 como lo teníamos en diciembre habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos. Este monto equivale a paralizar por cuatro meses todos los servicios del Seguro Social desde consultas con el médico familiar, hasta cirugías, guarderías y servicios de emergencia; interrumpir dos años completos los apoyos que entrega el Programa Prospera a casi siete millones de familias; suspender tres años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 150 millones de mexicanos”, comentó.

Peña Nieto destacó que antes de tomar esta medida se recortó el gasto del Gobierno de la República en casi 190 mil millones de pesos.



"Incluso a la fecha, hemos tenido que eliminar alrededor de 20 mil plazas laborales, lo que representa una reducción en sueldos y prestaciones de más de 7 mil 700 millones de pesos”, explicó.



Resaltó que a partir del primer trimestre de este año se reducirá en 10 por ciento la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales.



El mandatario mencionó que dio instrucciones a otras dependencias de Gobierno para que mantengan permanente vigilancia para evitar incrementos injustificados en otros productos.



Por otra parte, destacó que el otro reto que enfrentaremos en 2017 es construir una relación positiva con el nuevo gobierno de los Estados Unidos.



"Refrendaremos los sentimientos de amistad del pueblo de México con el pueblo norteamericano y trabajaremos, con toda decisión, para mantener y fortalecer las relaciones económicas, culturales y familiares entre los dos países”, dijo.







elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto explicó que el ajuste al precio de la gasolina no se debe a la reforma energética.En un mensaje a la nación, el presidente detalló que el precio de los combustibles subió debido a que en el último año el costo del petróleo aumentó cerca del 60 por ciento, lo que a su vez incrementó el valor internacional de la gasolina, “lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos”."Se trata de un aumento que viene del exterior; el gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento”, agregó.Manifestó que no aumentar el precio de la gasolina hubiera provocado recortar programas sociales, subir impuestos o incrementar la deuda del país poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía.Peña Nieto destacó que antes de tomar esta medida se recortó el gasto del Gobierno de la República en casi 190 mil millones de pesos."Incluso a la fecha, hemos tenido que eliminar alrededor de 20 mil plazas laborales, lo que representa una reducción en sueldos y prestaciones de más de 7 mil 700 millones de pesos”, explicó.Resaltó que a partir del primer trimestre de este año se reducirá en 10 por ciento la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales.El mandatario mencionó que dio instrucciones a otras dependencias de Gobierno para que mantengan permanente vigilancia para evitar incrementos injustificados en otros productos.Por otra parte, destacó que el otro reto que enfrentaremos en 2017 es construir una relación positiva con el nuevo gobierno de los Estados Unidos."Refrendaremos los sentimientos de amistad del pueblo de México con el pueblo norteamericano y trabajaremos, con toda decisión, para mantener y fortalecer las relaciones económicas, culturales y familiares entre los dos países”, dijo. Agregar a favoritos enrique peña nieto

gasolinas

reforma energética

aumento en precio