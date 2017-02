Aún no le queda claro a EU la importancia de México: Gabriela Cuevas Excélsior

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Gabriela Cuevas dijo que la relación con su homólogo en Estados Unidos fue de mutuos señalamientos.



Asimismo, habló sobre el ambiente y la visión del legislativo estadunidense con respecto a México y destacó el interés de ambas partes por seguir trabajando juntas, “hay una serie de instrumentos legales que deben ser ratificados en la Comisión de Relaciones Exteriores y que deben ser ratificados”. Los temas tratados fueron conversaciones muy sinceras, agarramos el tema del muro, dejamos en claro que no vamos a poner ni un sólo centavo. También hablamos sobre la legislación que se pretende iniciar para poner un impuesto a las remesas puesto que es la forma en la que viven millones de familias en nuestro país. Aunque también hay políticas públicas que se pueden hacer por decreto presidencial. Abordamos también el tema del impuesto en la frontera y en ese sentido están muy conscientes que es un impuesto que afectaría a ambos lados de la frontera. Tienen una acumulación dentro de su mismo producto en Estados Unidos, Canadá y México”, dijo.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta destacó que se debe hacer mucha conciencia de que la relación con Estados Unidos es fundamental.

Hay estados en el país del norte donde México y sus exportaciones las encontramos en México; y así es muy importante nuestro país para muchos estados. Al final vivimos dos caras de la misma moneda, están los temas de armas, de corrupción; pero las soluciones no son sólo de un país, la responsabilidad es compartida”, finalizó.



