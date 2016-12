¿Aún no tienes propósitos para el 2017? Te damos algunas ideas Redacción

En Imagen de Zacatecas te dejamos una lista para que, esta vez, te sorprendas a ti mismo, amigos y familiares con eso que deseas, y que crees que es imposible lograr.



Así pues, Año Nuevo, metas nuevas, propósitos renovados, mucha fuerza y que cumplan todo lo que se propongas.



Lista de propósitos: 1.- Dejar de fumar

2.- Hacer deporte

3.- Bajar de peso

4.- Leer más

5.- Viajar más

6.- Buscarme una novia

7.- Ser más sociable

8.- Correr una maratón

9.- Beber menos alcohol

10.- Ser más feliz

11.- Buscar trabajo o cambiar de trabajo

12.- Enfrentarte a tus problemas

13.- Decir más a menudo “no”

14. Ser menos egoísta

15.- No tomarme personal las críticas

16.- Abusar menos de los que me quieren

17.- Gastar menos dinero en cosas que no necesito.

18.- Fomentar valores

19.- Crecer espiritualmente

20.- Comprarme un carro

21.- Cambiar el mundo.

22.- Apreciar más lo que tengo

23.- Ser un mejor ejemplo para mis hijos

24.- Sonreír más y quejarme menos

25.- Llamar por teléfono más a mis padres

26.- Tener el valor de fracasar

27.- Ser un poco más optimista

28.- Vivir una vida más sana y cuidarme

29.- Dejar de hacer buenos propósitos que no voy a cumplir



