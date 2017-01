Auto impacta unidad del Ejercito Mexicano Redacción

El percance se registró alrededor de las 4 de la tarde tiempo en el que el conductor del carro sedan no se dio cuenta que la patrulla militar frenó su camino y no alcanzaron a frenar para golpear la parte trasera de la unidad.



Las unidades quedaron detenidas por varios minutos concretamente a la altura de el Banco Scotiabank.

Atrás de los ocupantes del carro blanco iba otra unidad de la milicia quien al ver lo sucedido lo encerraron para que no pudiera darse a la fuga para poder solucionar el golpe.



Según el oficial al mando del pelotón militar comentó que solo fue un pequeño golpe y no se requirió la presencia de los elementos de la dirección de Trasporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV) par hacerse cargo de la situación.



Agregó que el seguro de los vehículos se hará cargo de los daños ocasionados por el golpe en la unidad de la corporación.



Finalmente dijo que en el lugar se llegó a un acuerdo entre ambas partes y retirarse del lugar.



