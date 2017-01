Automóvil choca por alcance a unidad de transporte público Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Ellos explicaron a los agentes de vialidad que circulaban con normalidad por el carril central, cuando repentinamente el camión marcado con el número 21 que había subido pasaje en el paradero, se les metió espontáneamente.



Esta acción, provocó que al conductor de automóvil particular, un Bora blanco placas ZDB 927 Z, no le diera tiempo de reaccionar y a pesar de que pisó el freno a fondo terminó derrapando y chocando la parte trasera de la unidad de pasaje para después salir proyectado contra unas jardineras donde finalmente terminaron su camino.



El siniestro, sucedió este miércoles a las 9 de la mañana en el boulevard López Mateos, en dirección a Guadalupe, casi frente a la plaza Bicentenario y afortunadamente acabó en únicamente daños materiales y un fuerte congestionamiento vehicular.



Debido a que ninguna de las partes aceptó su responsabilidad, ambos vehículos fueron enviados al corralón por los agentes de orden vial que atendieron este reporte ocurrido ante la vista de decenas de personas que esperaban otros camiones.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Dos jóvenes mineros participaron en un fuerte accidente de tránsito cuando se dirigían a su centro de trabajo para comenzar con sus actividades del día, y en ese momento chocaron contra la parte trasera de un camión de Transportes de Guadalupe.Ellos explicaron a los agentes de vialidad que circulaban con normalidad por el carril central, cuando repentinamente el camión marcado con el número 21 que había subido pasaje en el paradero, se les metió espontáneamente.Esta acción, provocó que al conductor de automóvil particular, un Bora blanco placas ZDB 927 Z, no le diera tiempo de reaccionar y a pesar de que pisó el freno a fondo terminó derrapando y chocando la parte trasera de la unidad de pasaje para después salir proyectado contra unas jardineras donde finalmente terminaron su camino.El siniestro, sucedió este miércoles a las 9 de la mañana en el boulevard López Mateos, en dirección a Guadalupe, casi frente a la plaza Bicentenario y afortunadamente acabó en únicamente daños materiales y un fuerte congestionamiento vehicular.Debido a que ninguna de las partes aceptó su responsabilidad, ambos vehículos fueron enviados al corralón por los agentes de orden vial que atendieron este reporte ocurrido ante la vista de decenas de personas que esperaban otros camiones. Agregar a favoritos accidente vial

seguridad

zacatecas

choque por alcance