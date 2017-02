Automóvil termina en cenizas por falla mecánica Redacción

Varios reportes telefónicos ingresaron al Sistema de Emergencias 911, en el que informaban del incendio de vehículo sobre la carretera que conduce a Jerez de García Salinas cerca de la presa de Rivera.



Pasadas las 7 de la mañana un grupo de elementos del Departamento de Protección Civil y Bomberos se movilizaron en el carro bomba.



A lo lejos se podía apreciar la columna de humo que generaban las llama que envolvía un automóvil Dodge, Stratus, café, con placas americanas.



Dicha unidad era manejada por Víctor Manuel Flores Benavides, de 28 años, con domicilio en la calle Cobre del fraccionamiento Lomas del Mineral.



Los tragahumos hicieron todo lo posible para que el fuego no se extendiera a todo la unidad motriz, pero fue demaciado tarde.



Según los expertos en la materia el fuego inicio debido a una falla mecánica, por fortuna no hubo personas heridas.



