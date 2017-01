Autoridades hacemos lo que nos toca: Leija Marcela Espino

FRESNILLO.-Derivado de los resultados de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el que posicionan a Fresnillo como el municipio en quinto lugar con percepción de inseguridad en el país, el director de Seguridad Pública, Arturo Leija Iturralde, consideró que las diferentes corporaciones en el municipio hacen su trabajo.Expuso que como nunca se tiene una coordinación estrecha entre las autoridades de seguridad presentes en el municipio y se trabaja con eficiencia en El Mineral.Expresó que una de las situaciones que provocan está perspectiva de inseguridad, es la información errónea acerca de los hechos delictivos que circulan en redes sociales.De igual manera, hay quienes buscan manipular la información y hacer más violentos situaciones que no se desarrollan de esta forma.El director afirmó que en el monitoreo que se hace en redes sociales, descubrió que hay descripción de hechos que no corresponde a la manera en que ocurrieron, por lo que es necesario que la población corrobore las fuentes que consulta.De igual manera, expresó que las estadísticas se basan en homicidios dolosos en la mayoría de los casos, por lo que se incrementa la perspectiva de la violencia.Dijo que las colonias en donde se han presentado mayor cantidad de homicidios de este tipo son Plan de Ayala, Ampliación Azteca y Del Valle, que son más pobladas y en donde la gente tiene más a la vista este tipo de incidentes.

