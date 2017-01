Avanza Federer a los octavos de final en Australia AP

El astro suizo, dueño de 17 títulos de Grand Slam pero 17mo preclasificado en Melbourne tras perderse los seis últimos meses de la temporada pasada por lesión, necesitó de apenas 90 minutos para despachar el viernes 6-2, 6-4, 6-4 al 10mo preclasificado Berdych.



Federer logró algunos de sus clásicos winners de revés, incluyendo uno en el segundo set que le valió un fuerte aplauso de la leyenda australiana Rod Laver, quien estaba sentado en las gradas del estadio que lleva su nombre. Acumuló 40 winners y ganó el 95% de los puntos cuando puso en juego su primer saque. No encaró un solo punto de quiebre.



"Es una locura lo rápido que entré en ritmo, hasta yo me sorprendí", dijo Federer sobre su actuación ante un oponente que había alcanzado al menos los cuartos de final en Australia los seis años anteriores. "Siento que tuve algunas dificultades en las dos primeras rondas".



