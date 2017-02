Baja gasolina tres centavos; el martes habrá nuevos precios Redacción

La siguiente actualización se hará para los precios del martes 21 de febrero. A partir de esa fecha los precios se determinarán de manera diaria.



Así, hoy, el precio promedio de la Magna será de 15.97 pesos por litro, el de la Premium será de 17.77 pesos y del diesel será de 17.03 pesos.



Lo anterior, como parte del decreto del 27 de diciembre para la liberación gradual de los precios, y en donde se estipuló que a partir de este 18 de febrero las tarifas máximas tendrían una vigencia de 24 horas, pero en fin de semana aplicarían durante tres días.



Miguel Messmacher, subsecretario de Hacienda, dijo a Excélsior que la disminución de precios fue posible porque el tipo de cambio y las referencias internacionales de las gasolinas bajaron.



Hacienda recaudará 398 millones 467 mil pesos adicionales por IEPS aplicado a las gasolinas y diesel, frente a lo que recaudó en la semana del 4 al 17 de febrero, según cálculos de Excélsior a partir de datos de Hacienda.







GASOLINA BAJA DOS CENTAVOS



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF)que este sábado 18 de febrero disminuirán dos centavos por litro los precios máximos al público de las gasolinas y el diesel, además de que a partir de esta fecha se determinarán estos precios de manera diaria y se publicarán en la página de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



Los precios máximos al público vigentes el 18 de febrero disminuirán dos centavos por litro, con lo que el precio promedio de la gasolina Magna será de 15.97 pesos por litro; el de la gasolina Premium será de 17.77 pesos; y del diesel será de 17.03 pesos.



Los precios máximos para los sábados también estarán vigentes el siguiente domingo y lunes, por lo que la siguiente actualización se hará para los precios del martes 21 de febrero, dio conocer Hacienda en un comunicado.



Lo anterior, como parte del decreto del pasado 27 de diciembre para la liberación gradual de los precios de las gasolinas, y en donde se estipuló que a partir de este 18 de febrero las tarifas máximas tendrían una vigencia de 24 horas, pero en fin de semana aplicarían durante tres días.



El subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Messmacher, en entrevista con Excélsior, dijo que la disminución de precios fue posible porque el tipo de cambio y las referencias internacionales de las gasolinas bajaron, lo que dio margen de maniobra para el ajuste a la baja.



Abundó que los ajustes futuros a los precios máximos de las gasolinas serán determinados por Hacienda, con base en los movimientos del tipo de cambio y las referencias internacionales de los combustibles.



Estimó que, en la mayoría de los ajustes futuros, las variaciones en los precios serán de cero a tres centavos, pero no descartó la posibilidad de que sean mayores, en cuyo caso Hacienda tratará de “suavizarlos”, mediante estímulos vía redacción a IEPS, a importadores y comercializadores, cuyo margen no se modificará.



RECUPERA RECURSOS



La SHCP recaudará 398 millones 467 mil pesos adicionales por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas y diesel, frente a lo que recaudó en la semana del 4 al 17 de febrero, de acuerdo con cálculos de Excélsior a partir de datos de Hacienda.



Lo anterior debido a que en el decreto publicado, la dependencia redujo los estímulos fiscales al componente federal del IEPS a combustibles, que tendrán una vigencia de 7 días, contando desde hoy 18 de febrero hasta el 24 de este mismo mes.



Con lo anterior, ahora el gobierno federal cobrará 47 centavos adicionales por cada litro de gasolina Magna que se venda al público; siete centavos más por cada litro de gasolina Premium, y 14 centavos adicionales por cada litro de diesel, los tres respecto a lo que recaudó durante el periodo del 4 al 17 de febrero.



Por tanto, lo que representó una pérdida recaudatoria en los mencionados 14 días por mil 308 millones de pesos, ahora se reducirá a una pérdida de 909 millones 425 mil pesos del 4 al 24 de febrero.



Bajo este contexto, los recursos por IEPS en la siguiente semana se mantendrán, aunque haya fluctuaciones en el precio al público de los combustibles.



