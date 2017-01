Bajamos los sueldos desde septiembre: Pepe Haro Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Marcela Espino)



Expuso que no replicará la medida, pues esta decisión se aplicó en la administración municipal desde el 15 de septiembre pasado, al tomar protesta como alcalde.



Refirió que en este año mantendrá la política de austeridad que planteó desde un inicio y por ello, tiene cuidado en el gasto de los funcionarios. Por ejemplo, con evitar la contratación de telefonía celular a cargo del erario público.



El primer edil mencionó que los servidores públicos no se sometieron a un porcentaje en particular como recorte, sino que se disminuyó el salario conforme al cargo.



Detalló que en su caso, se disminuyó el salario de 96 mil pesos a 84 mil pesos, pero al tener descuentos de impuestos, aportación al Issstezac así como al partido político que representa, recibe poco más de 50 mil pesos.



En su momento, el secretario de Gobierno tuvo una reducción de 95 mil pesos a 75 mil. La directora de Finanzas y Tesorería, de 95 mil a 70 mil pesos y las disminuciones se aplicaron también a directores y jefes de departamento, pero no se detallaron montos.



mespino@imagenzac.com.mx El alcalde José Haro de la Torre reconoció la medida que realizó el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna, al reducir el salario de sus colaboradores.Expuso que no replicará la medida, pues esta decisión se aplicó en la administración municipal desde el 15 de septiembre pasado, al tomar protesta como alcalde.Refirió que en este año mantendrá la política de austeridad que planteó desde un inicio y por ello, tiene cuidado en el gasto de los funcionarios. Por ejemplo, con evitar la contratación de telefonía celular a cargo del erario público.El primer edil mencionó que los servidores públicos no se sometieron a un porcentaje en particular como recorte, sino que se disminuyó el salario conforme al cargo.Detalló que en su caso, se disminuyó el salario de 96 mil pesos a 84 mil pesos, pero al tener descuentos de impuestos, aportación al Issstezac así como al partido político que representa, recibe poco más de 50 mil pesos.En su momento, el secretario de Gobierno tuvo una reducción de 95 mil pesos a 75 mil. La directora de Finanzas y Tesorería, de 95 mil a 70 mil pesos y las disminuciones se aplicaron también a directores y jefes de departamento, pero no se detallaron montos. Agregar a favoritos jose haro

reducción de sueldos

política de austeridad

finanzas y tesorería