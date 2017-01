Bajan el precio de las gasolinas en Colima Excélsior

"De su propia ganancia los gasolineros de Cuauhtémoc decidieron descontar el precio de la gasolina. Ese dinero no se lo iban a descontar ni al SAT ni a PEMEX, y eso significa mucho para nosotros”, dijo a Excélsior el presidente municipal de Cuauhtémoc.



De acuerdo a los tabuladores de la Secretaría de Hacienda, con el gasolinazo, Cuauhtémoc sería el municipio de Colima con la gasolina más cara en toda la entidad, situación que molestó a las autoridades locales, ya que la mayoría de su población se dedica completamente al campo, sobre todo a la producción de caña.



Con el descuento que aplican los gasolineros, el litro de magna se vende en 16.14 pesos, es decir 40 centavos menos; la premium en 17.90, 50 centavos menos, y el diésel en 17.21, es decir, 47 centavos menos.



"Cuando nos dimos cuenta que en esta zona se vendería la gasolina más cara, sí nos incomodó bastante, principalmente por los amigos del campo. Aquí surten diariamente 250 camiones del sector cañero, que corresponden a 15 mil litros diario de diésel”, explica el alcalde de Cuauhtémoc.



Los empresarios de la gasolina en Cuauhtémoc descontaron 47 centavos al precio de diésel impuesto por la Secretaría de Hacienda, es decir, mensualmente se venden 450 mil litros de este combustible, lo que se traduce a un ahorro de 211 mil 500 pesos.



Los habitantes de Cuauhtémoc recibieron la noticia con gusto, como Nicolás Méndez, quien felicitó la decisión tomada por las cinco gasolineras del municipio: “yo sí los felicito porque a veces la gente tiene para echar gasolina, a veces no”.



Por otro lado, don Ramón (taxista), al igual que muchos otros automovilistas, había decidido viajar más de 15 kilómetros hacia la capital del estado para cargar combustible.



La verdad es que aquí no íbamos a cargar. Íbamos a cargar en Colima porque iba salir más barato. Pero qué bueno que ya la bajaron aquí. Ya podemos cargar dónde sea”.



Sin embargo, los gasolineros no saben cuánto tiempo más podrán mantener el precio bajo. Además de sacrificar su ganancia, ya recibieron notificaciones de la Secretaría de Hacienda para adaptarse al precio fijado.



