​Bajar las escaleras con cuidado

Platicando vimos que dos de ellos están ahorita en cama porque se han caído de las escaleras. También contaron que la amiga de una de ellas ya grande, se fue de viaje y el primer día, bajando del atrio de templo que estaba visitando, usó el barandal y se cayó. Fue a dar al hospital y se tuvo que regresar al otro día México pues estaba toda enyesada y no pudo seguir su viaje.



Todos sabemos que las caídas son una de las causas de muerte entre los adultos mayores; hay que reflexionar y darnos cuenta de que la salud y la vida, por un accidente tonto que se puede prever, se nos puede ir en segundos.



Cuánta gente queda mal físicamente por haberse distraído y haberse caído. Muchas de las veces pasan muchos meses en reposo y después tienen que usar bastón ya para toda la vida y algunos quedan mal hasta de la cabeza.



La caída de las escaleras se puede evitar si seguimos los siguientes pasos.



Cuando se cayó la señora que les cuento, en el hospital le dijeron tres cosas muy importantes que se deben de hacer:



1. Siempre usar los barandales

2. Si en la noche baja escaleras, ilumínelas

3. No bajar de prisa



Aparte de estos tres consejos buscando en el Internet encontré esto otros que creo que son de mucha utilidad:



4. Usar buenos zapatos al bajar por las escaleras

5. Evitar usar ropa que se arrastre

6. No usar faldas ajustadas



