Balean a un hombre durante un asalto

El hecho ocurrió en la calle Guillermo Prieto, casi esquina con Margarita Maza de Juárez de la colonia Benito Juárez.



Jaime, de 47 años, dijo que al menos dos sujetos armados con pistolas lo abordaron cuando caminaba por dicho lugar.



Los asaltantes lo amagaron y con lujo de violencia trataron de arrebatarle la billetera.



El afectado intentó defenderse, pero no lo logró ya que los ladrones forcejearon con él, luego le dispararon y se llevaron su cartera.



Fue llevado en un vehículo particular al hospital general.



