Balean casa en el centro de Calera Redacción

A las 11:32 de la noche del lunes, se recibió la alerta a través de una llamada al Número de Emergencias 911, en la cual se denunciaba sobre un ataque armado dirigido a un domicilio particular en la calle Hidalgo.



Al arribar los agentes de seguridad confirmaron la información al encontrar que la casa beleada estaba marcada con el número 411, por lo que rapidamente acordonaron la zona como marca el protocolo.



Los propios oficiales indicaron que solo la vivienda resultó afectada sin que se registraran personas lesionadas por la agresión, así también explicaron que el habitante de la misma no pudo percatarse de quien o quiénes fueron los responsables.



Las autoridades ministeriales acudieron al domicilio para recabar las pruebas e integrarlas a la investigación con la finlfade de dar con el paradero de los agresores, posteriormente el dueño del inmueble fue escoltado hasta la capital donde realizó la denuncia correspondiente.



