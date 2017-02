Balean domicilio en la colonia Ejidal Redacción

GUADALUPE.- La calle Genaro Codina de la colonia Ejidal, fue centro de una fuerte movilización policiaca, luego de que un domicilio con inquilinos en el interior fuera baleado por civiles armados quienes huyeron de inmediato.El hecho sucedió durante la noche de este sábado, cuando el ruido de detonaciones alertó a los vecinos que ahí viven y quienes de inmediato las reportaron a sistema 911.El reporte fue canalizado a las fuerzas de seguridad, quienes al llegar localizaron a una mujer de la tercera edad en crisis nerviosa, por lo que tuvo que ser atendida por los paramédicos de Protección Civil municipal que la estabilizaron.Esta mujer no proporcionó datos a las autoridades, sin embargo, fue testigo de la balacera según trascendió.El lugar fue acordonado por elementos de la Metropol, Policía Preventiva y Estatal quienes esperaron la llegada de las instancias ministeriales para que se hicieran cargo.Los Servicios Periciales, hicieron el levantamiento de evidencias que consistió en casquillos percutidos sin informar cantidad y calibre.El parte oficial informó que en este hecho no se registraron personas lesionadas, mas que solo con crisis nerviosa.En este lugar, meses atrás, otro domicilio había sido también baleado aunque no se preciso si se trataba del mismo que el de esta ocasión.

