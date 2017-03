Banobras y Banorte ganan licitación para contrato de refinanciamiento con el gobierno estatal Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Ma. del Refugio Gamboa )



La contratación de ambas instituciones financieras atiende a que una sola oferta no cubría el monto que el estado necesita resarcir, y a que con 8.25 y 8.52% de tasa efectiva respectivamente, otorgan las mejores condiciones del mercado entre las 11 participantes.



Con Banobras, el financiamiento será de 2 mil 800 millones pesos y en Banorte, será de 4 mil 261 millones 750 mil pesos, cantidades que serán pagadas en un plazo de 20 años conforme a lo decretado por la 62 Legislatura del estado.



El titular de la secretaría de Finanzas, Jorge Miranda Castro, dijo que habrán de reforzar el trabajo en torno a la contratación formal de ambas instituciones bancarias, el registro de la deuda y la contratación de una cobertura crediticia para así definir, en un plazo no mayor a un mes, el monto mensual y anual que se pagará.



“No hay la contratación de un solo peso adicional, es simplemente refinanciar lo que ya traíamos. Estamos consiguiendo un mejor perfil de deuda para Zacatecas”, manifestó.



Miranda Castro dijo que la diferencia en el monto del refinanciamiento, que en la iniciativa del paquete económico aprobado por la Legislatura local superaba los 7 mil millones de pesos, deriva de la deuda de 550 millones de pesos que no está registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



El funcionario comentó que dentro de este proceso competitivo, que aseguró se realizó con apertura y transparencia, se ofertaron más de 17 mil millones de pesos que dijo, representan la confianza del sistema financiero mexicano en la ministración del recurso por el gobierno de Alejandro Tello Cristerna.



Las 11 ofertas fueron evaluadas mediante medios electrónicos para determinar si calificaban por su costo financiero. Dos de ellas no cumplieron con los requisitos de la legislación aplicable y el resto contaba con intereses desde el 8.33 hasta el 10.8 por ciento.



Con las nuevas opciones de crédito, se ahorra hasta en 43.75 por ciento el margen de intermediación referente a la tasa promedio ponderado, que disminuye la Tasa Interbancaria de Equilibro (TIE) de 1.44 % al TIE más 0.81%, que se refleja en un estimado de 300 millones de pesos.



“Con el refinanciamiento, el gobierno logrará una liberación de flujo superior a los mil millones de pesos en el transcurso de esta administración, y podrán generarse la misma cantidad para la próxima administración”, expresó el funcionario estatal.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- La Secretaría de Finanzas informó que luego del análisis de las ofertas recibidas, se definió a Banobras y Grupo Financiero Banorte como ganadores de la licitación para el refinanciamiento del gobierno estatal, que contempla una suma superior a los 6 mil 795 millones de pesos.La contratación de ambas instituciones financieras atiende a que una sola oferta no cubría el monto que el estado necesita resarcir, y a que con 8.25 y 8.52% de tasa efectiva respectivamente, otorgan las mejores condiciones del mercado entre las 11 participantes.Con Banobras, el financiamiento será de 2 mil 800 millones pesos y en Banorte, será de 4 mil 261 millones 750 mil pesos, cantidades que serán pagadas en un plazo de 20 años conforme a lo decretado por la 62 Legislatura del estado.El titular de la secretaría de Finanzas, Jorge Miranda Castro, dijo que habrán de reforzar el trabajo en torno a la contratación formal de ambas instituciones bancarias, el registro de la deuda y la contratación de una cobertura crediticia para así definir, en un plazo no mayor a un mes, el monto mensual y anual que se pagará.“No hay la contratación de un solo peso adicional, es simplemente refinanciar lo que ya traíamos. Estamos consiguiendo un mejor perfil de deuda para Zacatecas”, manifestó.Miranda Castro dijo que la diferencia en el monto del refinanciamiento, que en la iniciativa del paquete económico aprobado por la Legislatura local superaba los 7 mil millones de pesos, deriva de la deuda de 550 millones de pesos que no está registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.El funcionario comentó que dentro de este proceso competitivo, que aseguró se realizó con apertura y transparencia, se ofertaron más de 17 mil millones de pesos que dijo, representan la confianza del sistema financiero mexicano en la ministración del recurso por el gobierno de Alejandro Tello Cristerna.Las 11 ofertas fueron evaluadas mediante medios electrónicos para determinar si calificaban por su costo financiero. Dos de ellas no cumplieron con los requisitos de la legislación aplicable y el resto contaba con intereses desde el 8.33 hasta el 10.8 por ciento.Con las nuevas opciones de crédito, se ahorra hasta en 43.75 por ciento el margen de intermediación referente a la tasa promedio ponderado, que disminuye la Tasa Interbancaria de Equilibro (TIE) de 1.44 % al TIE más 0.81%, que se refleja en un estimado de 300 millones de pesos.“Con el refinanciamiento, el gobierno logrará una liberación de flujo superior a los mil millones de pesos en el transcurso de esta administración, y podrán generarse la misma cantidad para la próxima administración”, expresó el funcionario estatal. Agregar a favoritos jorge miranda

zacatecas

refinanciamiento

banobras