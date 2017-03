Banxico no debe hacerle la tarea al gobierno Luis Enrique Mercado

En la crisis del 2008, por ejemplo, la expansión del gasto para hacer frente a la quiebra económica mundial fue insuficiente; tanto, que en 2009 la economía cayó casi 6%; Banco de México tomó el timón, bajó las tasas de interés al mínimo histórico para que hubiera más dinero circulando y la economía tuvo su mejor comportamiento en décadas.

En ese sexenio, con tantos desaciertos en la conducción económica, Banco de México primero bajó aún más las tasas de interés para darle oxígeno a un economía frenada, primero por la torpeza para ejercer el gasto y luego, por la reforma fiscal que entró en vigor en 2014 y que mató en ese momento todas las fuerzas de crecimiento.

La actuación de Banxico evitó en realidad que la economía cayera en recesión. Y ahora, cuando la inflación amenaza, Banco de México ha subido las tasas de interés para frenar el consumo interno para compensar el insuficiente ajuste al gasto público, fortalecer al peso mexicano y hacer frente a la turbulencia de los mercados internacionales.

Mientras eso sucede, el Gobierno Federal hace batidillos.

Primero, juraron que con la aprobación de las reformas estructurales las economía tendría un impulso sin precedente; luego, gastaron de más y endeudaron al país y cuando medio reaccionaron, lo más que alcanzan es hacer un ajuste insuficiente al gasto público.

EL gobierno, y no solo este sino casi todos los gobiernos, se comportan como un hijo irresponsable que la mayoría de las veces no hace la tarea y cuando la hace, le queda mal.

El gobierno se niega a mejorar el Estado de Derecho, se hace tonto para desregular la economía, gasta más de lo que ingresa y recurre entonces al endeudamiento, mantiene abiertas las puertas de la corrupción y se enreda en escándalos que dañan la credibilidad y la confianza.

Lo cierto es que Banxico tiene que andar tapando las goteras y muchas veces parece que ha renunciado a ser autónomo y se convierte en un salvavidas cuando su papel debiera estar más del lado de la contención de las barbarididades que hace el gobierno.

Si el Ejecutivo se endeuda, Banxico debiera tener altas las tasas para frenar la voracidad de dinero del gobierno.

Si el ajuste al gasto es insuficiente, Banxico no debiera subir las tasas para frenar el consumo interno, porque con ello encarece el crédito a los particulares.

No hay duda de que Agustín Cartens es un hombre talentoso y un economista de talla mundial. Pero en todo este proceso, la verdad es que ha sido demasiado buena persona y ha sido muy complaciente con el Gobierno Federal, cuando su tarea como gobernador del banco central debiera enfocarse más a hacer lo que debe y no lo que necesita el gobierno para compensar sus torpezas.

Hasta el próximo lunes y sígame en Facebook en Perspectivas de Luis Enrique Mercado.



luemer@gmail.com

