Bárbara Mori sorprende con nuevo look Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La actriz publicó fotografías en Instagram con una cabellera rubia para su nueva película Operación Concha y por supuesto sus fans aplaudieron su belleza



Mori se prepara para comenzar a filmar ‘Operación Concha’, película dirigida por Antonio Cuadri donde se narra la historia de un grupo de estafadores que engañan a la gente a través de una productora cinematográfica.



Shooting with this lady here.. Joselyn Morales. #operaciónconcha Una publicación compartida de Barbara Mori (@delamori) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 9:39 PST ​

La actriz compartió una imagen del inicio del rodaje, con el mensaje ‘Filmando con esta mujer, Joselyn Morales #operaciónconcha’, refiriéndose al nombre de su personaje.



Hace algunos meses, Bárbara Mori se convirtió en abuela por primera vez, su hijo Sergio Mayer y Natalia Subtil tuvieron a su hija Mila, a quien ha presumido en sus redes sociales.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Bárbara Mori sorprendió a sus seguidores y fans en Instagram con un nuevo look, ya que publicó varias fotografías con una caballera rubia platinada, muy diferente al cabello oscuro al que estamos acostumbrados.Mori se prepara para comenzar a filmar ‘Operación Concha’, película dirigida por Antonio Cuadri donde se narra la historia de un grupo de estafadores que engañan a la gente a través de una productora cinematográfica.La actriz compartió una imagen del inicio del rodaje, con el mensaje ‘Filmando con esta mujer, Joselyn Morales #operaciónconcha’, refiriéndose al nombre de su personaje.Hace algunos meses, Bárbara Mori se convirtió en abuela por primera vez, su hijo Sergio Mayer y Natalia Subtil tuvieron a su hija Mila, a quien ha presumido en sus redes sociales. Agregar a favoritos bárbara mori

look

sorpresa

redes sociales