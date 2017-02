Barbosa acusa a Graco de planear alianza con el PAN Excélsior

elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- “A mis detractores les digo que ellos planean, en lo público’ y en lo oscurito ‘una alianza con el” Partido Acción Nacional (PAN), además de que Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador de Morelos, ‘pretende’ empoderar una campaña política para ‘un familiar cercano’, aseguró Miguel Barbosa, coordinador parlamentario de los senadores del PRD.En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.‘Dejo la coordinación parlamentaria del’ Partido de la Revolución Democrática ‘si los compañeros de la bancada así me lo piden’, sumó Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, después de llamar a apoyar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para 2018 y de sostener discusión con su copartidario, el mandatario morelense.El legislador acotó que no busca la candidatura de Puebla: ‘sé el papel que debo desempañar. Mi decisión tiene que ver con un conocimiento: PRD no tiene rutas para el 2018. Expresé mi opinión por’ Andrés Manuel López Obrador ‘como el polo progresista y de izquierda del país’. Subrayó que él apoyaría una candidatura interna si Miguel Ángel Mancera Espinosa fuera el prospecto.Dijo que se mantiene en la lógica de ‘responderle a quien me ataque. Me refiero a Graco Ramírez: mejor que se dedique a hacer un buen gobierno. Él es el Emperador-Dueño del PRD, y la dirección nacional debería moderarlo para salvar’ al partido. ‘Dejaré la coordinación cuando la mayoría de senadores así me lo pidieren’. Agregar a favoritos alianza

