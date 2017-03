Barbosa es un ‘gato’ de Gamboa, acusa Acosta Naranjo Excélsior

Acosta Naranjo, expresidente interino del PRD, dijo que Barbosa Huerta es empleado del líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa. "Él es empleado de Gamboa, Barbosa es el empleado de Gamboa. Yo voy a ir a pedirle audiencia a Gamboa para hablar de su empleado. Y le voy a decir a Gamboa: Oye Gamboa ¿te sigues metiendo en el PRD? Porque él es su empleado, él es el que lo está defendiendo, él le está pasando los datos ¡Es un gato de Gamboa!”, exclamó.

El ex presidente interino del PRD dijo también que le molesta que Barbosa Huerta ataque "vilmente" a una mujer como Alejandra Barrales y recordó que fue el poblano el que defendió las alianzas con el PAN. "Dice que está en contra de las alianzas con el PAN ¿Quién hizo la alianza para que Moreno Valle fuera gobernador en puebla? Él, con el PAN. Ah, pero cuando no le conviene ya no quiere, ya no le gusta”, recalcó.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, respaldó a la dirigente nacional de su partido.



En entrevista, consideró positivo que Alejandra Barrales regresé al Senado porque eso fortalecerá a la fracción parlamentaria. "La llegada, el regreso de Alejandra Barrales al Senado de la República tiene una finalidad muy concreta que me parece correcta, tiene que ver con el fortalecimiento de la bancada del PRD en el Senado, yo espero que su llegada efectivamente logre eses propósito, necesitamos fortalecernos”, opinó.

Martínez Neri comentó que no sólo la bancada del Sol Azteca en el Senado, sino en la Cámara de Diputados se debe fortalecer.



