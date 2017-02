Barbosa lamenta renuncia de Ríos Píter; reconoce crisis Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO.- A Armando Ríos Piter "lo considero brillante, académicamente preparado, de alto nivel, con una gran capacidad de servidor público; pero no tiene una formación de hombre de partido", así lo dijo esta mañana Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, coordinador parlamentario de los senadores por la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD).En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.Advirtió que esa declaración la dice con 'todo el respeto y cariño' que posee para con el ex integrante del Sol Azteca: 'lamentó la renuncia, no estoy de acuerdo, pero reconozco el escenario político en el que nos encontramos. Llegamos en una alianza'. Rememoró que, al inicio, cuando Andrés Manuel López Obrador fue candidatos en el PRD. Fuimos elegidos más de 22 senadores (y con el paso del tiempo, el número de funcionarios perredistas se redujo a 13. Hoy, (Armando Ríos Piter) toma una decisión precisa. Cada quien busca sus áreas de oportunidad electoral. Y acepto que el PRD no tiene una ruta bien establecida para el 2018. Acepto que tenemos una crisis" interna.

El dirigente de la fracción parlamentaria del PRD dijo que respeta la decisión y todavía mantiene a un grupo parlamentario que mantiene su unidad: 'lo que nos mantiene (en comunión) es un trabajo conjunto y compartido; y si hay integrantes que hubieran tenido una línea política diversa, ya se salieron desde hace mucho'. No tenemos una ruta ni estrategia para el 2018. Ríos adoptó una posición antisistema. Sí, creo que hay una crisis con respecto a la ausencia de ruta. Que los compañeros se vayan a otros partidos no significa nada. Creo que (el problema fundamental) es una (ahondada) crisis (perredista), y que se está reflejando en la vida partidaria", y a la luz pública.

Propuso, finalmente, una 'transformación', tanto en el 'mediano plazo, para 2018', como en el largo plazo, 'para el 2024'. Espero el mejor cambio posible. Y la' coyuntura 'dependerá del candidato, la estrategia política.

