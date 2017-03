Barbosa ofrece diálogo a Barrales para terminar con 'señalamientos' Excélsior

Ambos personajes del sol azteca entraron en polémica luego del apoyo que el legislador le manifestó al líder del partido Morena, en sus aspiraciones presidenciales.

Yo estoy dispuesto a hablar de cualquier asunto relacionado con este tema con la presidenta Barrales, no estoy diciendo que me voy a retractar de mi declaración de apoyar a López Obrador en el 2018”, dijo en conferencia de prensa.

Barbosa Huerta afirmó que el Comité Ejecutivo Nacional de su partido no tiene elementos para destituirlo del cargo, sin embargo, no descartó dejarlo de manera voluntaria, empero, dijo, debe trazar antes una ruta política con perredistas que lo apoyen.



En este sentido tampoco descartó apoyar a López obrador en algún acto público. "Vamos a ver, es parte de la ruta, no es parte de lo que tiene que definir para mí muchas cosas. Yo tomaré decisiones de verdad que tengan que ver con un asunto de ruta”.

El pasado miércoles, el López Obrador abrió las puertas de Morena al senador perredista; Miguel Barbosa agradeció este jueves la “cortesía política” de AMLO aunque, dijo, no era necesario.



El senador Miguel Barbosa Huerta ofreció diálogo a la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, a fin de terminar con el "cruce de señalamientos".

