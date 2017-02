Barbosa rechaza dejar coordinación del PRD en el Senado Excélsior

Miguel Barbosa será coordinador en tanto los senadores del grupo parlamentario lo apoyen, o en tanto no se litigue en todo caso una decisión de los órganos de dirección del partido”, dijo.

Se esperaba que en la reunión previa a la sesión del pleno los perredistas trataran hoy el tema de Barbosa, sin embargo, a decir de legisladores como Luis Sánchez y Ríos Piter no se habló nada al respecto.



Barbosa Huerta salió a decir a los medios que está dispuesto a impugnar cualquier resolución en su contra de los órganos internos de decisión, porque no faltó a los intereses del PRD al expresar su opinión como militante del partido y disentir del mismo.



Barbosa dijo que no se va a controvertir con Alejandra Barrales, presidenta nacional del sol azteca, luego de que ella apuntara que el legislador ya no representa la posición del PRD en el Senado. Sin embargo, el legislador Huerta no tolerará que el PRD busque alianza con el PAN hacia 2018. Cuando el PRD apoyara al PAN, hiciera coalición con el PAN (para la presidencia) yo me iría del PRD. No estaría en un partido que fuera parte de la estrategia del PAN”, dijo.

El senador perredista Luis Sánchez dijo que no hay prisa para la carrera del 2018 y planteó que el PRD tiene diversas posibilidades para 2018: apoyar la candidatura que presente el PAN; un candidato propio; impulsar a un candidato independiente; o, en su caso, apoyar a López Obrador. Pidió mesura y calma a sus compañeros.



Por su parte, la senadora Lorena Cuellar manifestó su respaldo no solo a su coordinador Miguel Barbosa sino al líder del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador. Yo llegué al PRD por él (AMLO) el me dio parte del apoyo importante que yo tuve en su momento. Es congruente de mi parte si la vez pasada apoyé su decisión de participar a la presidencia o lo hago con mucho gusto”, dijo en entrevista.



