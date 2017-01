Barcelona debe remontar para seguir con vida en Copa del Rey AP

Tras perder en el partido de ida en el estadio San Mamés de Bilbao, el equipo dirigido por Luis Enrique está obligado a ganar en el Camp Nou para mantener a flote la defensa del título.



"Es un partido muy atractivo, una eliminatoria preciosa. Si te supera el rival quedas eliminado y se acabó la Copa del Rey", dijo Luis Enrique el martes en conferencia de prensa. "Si ganamos estamos en cuartos, que es lo que buscamos. Vendría bien una victoria y más tras unos últimos partidos en los que hemos hecho bastante más que los adversarios. Ganar siempre viene bien, de eso no hay duda".



Además del revés ante el Athletic, el Barsa empató agónicamente 1-1 ante el Villarreal en su último encuentro por la liga española, donde cayó al tercer puesto a cinco puntos del líder Real Madrid, que tiene un partido menos.



A diferencia del conjunto catalán, el Madrid prácticamente liquidó su serie por octavos al superar 3-0 al Sevilla en la ida. La serie se definirá el jueves en el estadio del equipo andaluz.



"Haber marcado gol nos da la confianza necesaria para afrontar este reto. Son eliminatorias, sólo va a quedar uno, y es un estímulo diferente al de La Liga", indicó Luis Enrique. "Será difícil por lo que significa el Athletic y el resultado que traen, pero nosotros venimos de dos resultados negativos y queremos cambiar el resultado de la eliminatoria".



El timonel defendió la decisión de su astro Lionel Messi y otros jugadores del Barcelona de no acudir el lunes a la ceremonia de la FIFA en Zúrich para la entrega del premio al mejor jugador de la pasada temporada, un trofeo que quedó en manos de Cristiano Ronaldo.



El Barsa señaló que Messi, uno de tres finalistas al galardón, y otros compañeros nominados al cuadro ideal de la FIFA decidieron no ir para prepararse para el encuentro ante el Athletic.



"La respaldo al cien por cien porque prevalece lo deportivo por encima de todo. Que haya más o menos críticas o jaleo forma parte del mercado en el que nos movemos", expresó el entrenador.



El miércoles también se definen las series entre Villarreal y Real Sociedad (3-1 Real Sociedad); Córdoba y Alcorcón (0-0) y Alavés-Deportivo La Coruña (2-2). El jueves, Celta de Vigo recibe al Valencia (4-1 Celta), y Eibar al Osasuna (3-0 Eibar).



