Barcelona derrota a la Real Sociedad y toma ventaja en la Copa del Rey

Compartir: Liga Compartir: El gol fue de Neymar a través de penal. (AP) Barcelona puso fin a una sequía de 10 años sin salir victorioso de la cancha de la Real Sociedad al vencer el jueves 1-0 al club vasco en el partido de ida en los cuartos de final de la Copa del Rey.



Un gol de penal de Neymar convertido en el primer tiempo bastó para que los azulgranas se impusieran en el estadio Anoeta por primera vez desde 2007. Llevaban ocho partidos sin ganar en ese feudo.



El delantero brasileño convirtió impecable la pena máximo tras haber sido derribado en el área a los 21 minutos. Fue un importante gol de visitante para los bicampeones visitantes de cara al choque de vuelta en el Camp Nou la semana próxima.



"Hemos sacado un buen resultado en un buen partido", dijo el técnico azulgrana Luis Enrique. "Ha sido muy complicado y lo entendemos así"



Luego de una racha de 11 partidos sin anotar, Neymar suma dos goles en sus últimos dos partidos. Le dieron descanso el sábado, cuando el Barcelona aplastó 5-0 a Las Palmas en la liga española.



La mala noticia para Luis Enrique es que el volante Andrés Iniesta tuvo que ser reemplazado tras el primer tiempo debido a molestias en el músculo sóleo izquierdo.



Pese a que no ofreció su mejor versión, el Barcelona hizo lo suficiente para doblegar a un rival que arrancó tratando de imponer presión alta. Un error del central azulgrana Samuel Umtiti casi salió caro cuando el extremo donostiarra Mikel Oyarzabal remató por encima del travesaño tras quedar bien perfilado.



El gol azugrana cayó tras un contragolpe. El lateral derecho Aritz Elustondo le cometió la falta a Neymar y el brasileño remató el penal ajustado al palo izquierdo del arco defendido por el argentino Gerónimo Rulli.



Anoeta se había convertido en una plaza imposible para el Barsa, con cinco derrotas y tres empates. La última vez que el Barcelona triunfó en la ciudad norteña de San Sebastián fue 2007, en un partido de la liga española, gracias a goles de Iniesta y Samuel Eto'o.



Los equipos empataron 1-1 en el choque liguero de esta temporada en Anoeta.



Barcelona busca accede por séptima vez consecutiva a las semifinales de la Copa, dentro de un ciclo en el que salió capeón tres veces y perdió dos finales.



A primera hora, el argentino Angel Correa marcó uno de los goles con el que el Atlético de Madrid despachó 3-0 a Eibar.



Antoine Griezmann y Kevin Gameiro agregaron goles por el equipo de Diego Simeone en el estadio Vicente Calderón, y encaminaron al Atlético de cara al partido de vuelta.



Atlético, eliminado por Celta de Vigo en esta misma etapa la temporada pasada, intenta ganar su primer título de la Copa del Rey desde 2012-13.



"Es una ventaja muy favorable, pero no podemos relajarnos ni un poquito", advirtió el zaguero uruguayo José María Giménez.



Griezmann adelantó a los anfitriones con un cabezazo a los 28 minutos. Correa agregó el segundo a los 60, y Gameiro selló la victoria a los 68.



Eibar disputa por primera vez los cuartos de final de la Copa.



"Ya sabemos que va a ser difícil dar la vuelta en el resultado, pero vamos luchar hasta el final", dijo el defensor de Eibar, Ander Capa.



Real Madrid cayó el miércoles 2-1 ante Celta, mientras que Alavés derrotó 2-0 al Alcorcón de la segunda división.



Todas las series se definirán la próxima semana.



