Barcelona gana al Athletic y se pone a un punto del Madrid

El equipo de Luis Enrique no brilló, pero cosechó los tres puntos gracias a los goles de Paco Alcácer, Messi y Aleix Vidal a los 18, 40 y 67 minutos, respectivamente, y alcanzó las 45 unidades en la tabla clasificatoria de la liga española, donde ocupa el segundo lugar con tres puntos de ventaja sobre el tercero, Sevilla.



El Real Madrid sigue líder con 46 unidades y dos partidos pendientes, después de que su cotejo contra el Celta de Vigo por la 21ra fecha quedara aplazado por problemas climatológicos, informó la liga.



El encuentro, que debía jugarse el domingo, quedó pendiente de nueva programación por culpa del temporal que está azotando la región de Galicia y que el viernes ya supuso la suspensión del choque entre el Deportivo La Coruña y el Betis por desperfectos en el estadio deportivista.



El aplazamiento del Celta-Madrid supone un nuevo contratiempo para el calendario, pues el Madrid también tiene otro partido liguero pendiente contra el Valencia, correspondiente a la 16ta fecha y programado para el 22 de febrero.



El Celta, noveno clasificado con 30 puntos, afronta la vuelta de semifinales de la Copa del Rey el miércoles contra el Alavés, tras igualar sin goles en el choque de ida.



Con su 16to gol del campeonato, logrado de forma espectacular a balón parado, Messi alcanzó a su compañero Suárez en lo alto de la tabla de máximos cañoneros. Alcácer, por su parte, rentabilizó su titularidad en relevo del ariete uruguayo, y marcó por primera vez en la liga en nueve meses.



Luego el argentino descansó en la banca, pensando ya en la otra semifinal copera, el martes en casa contra el Atlético de Madrid que dirige su compatriota Diego Simeone, tras vencer 2-1 en la ida.



"Para ganar el campeonato y disputar todos los títulos necesitamos a toda la plantilla", dijo Luis Enrique al explicar la ausencia de Suárez y la sustitución de Messi. "Los jugadores menos habituales han estado a un gran nivel, y hemos podido dar descanso a algunos jugadores para los próximos encuentros. Además, hemos ganado tres puntos, que son maravillosos".



El Atlético sigue tercero en la liga, ahora con 39 puntos, tras vencer 2-0 en su estadio al vecino Leganés, con doblete de Fernando Torres. El Niño fue la figura del partido al provocar un penal que Iago Herrerín le paró a Antoine Griezmann, aunque dejando el balón para el remache del goleador a los 15 minutos.



Veloz y certero, Torres subió el segundo a los 51, después de que el argentino Angel Correa, ingresado de suplente, le filtrara un pase que picó suavemente por encima del arquero.



"Queremos seguir respondiendo como lo estamos haciendo", expresó Simeone.



Leganés quedó con 18 puntos, a cinco de la zona del descenso.



Eibar mejoró a séptimo con los mismos 32 puntos que el Athletic y el Espanyol, después de golear 4-0 en cancha del Valencia con tantos de Sergi Enrich, (28 y 77), Adrián González (45) y Dani García (57). Los "chés", que jugaron toda la segunda mitad con un futbolista menos, clasifican 16tos, a seis puntos del descenso.



El Espanyol ganó 1-0 en cancha del 14to, Málaga, con gol del argentino Pablo Piatti (17), y se puso octavo con 32 puntos.



El Barsa no exhibió su mejor versión ante el Athletic pero celebró el reencuentro de Alcácer con el gol y una nueva genialidad de Messi en el segundo tanto.



A punto estuvieron de avanzarse, sin embargo, los visitantes, cuando Iñaki Williams rebañó un balón en la banda y se lo entregó a Raúl García, cuyo remate forzado dio en el interior del poste del arco defendido por Marc-André ter Stegen.



Incordio constante, Williams tuvo su propia ocasión de oro poco después, pero cabeceó fuera un goloso centro de Aymeric Laporte, también desde la banda izquierda.



Al Barsa le costaba generar juego, pero las individualidades desnivelaron la balanza, y Alcácer abrió el marcador al primer toque y con la zurda, después de que Neymar rebasara a su defensor por el flanco derecho de la zaga bilbaína.



Vidal compensó sus lagunas en defensa con alta presencia ofensiva, y forzó el tiro libre lateral que Messi convirtió en gol con un sorpresivo lanzamiento a dos pasos del banderín de la esquina, y que no logró sacar sobre la línea Gorka Iraizoz.



Con un Athletic deshinchado en la segunda mitad y la faena encarrilada, Luis Enrique cambió a Piqué por el argentino Javier Mascherano al descanso, y relevó a Messi a los 63 minutos, pensando en reservar fuerzas para la copa.



El tramo final sirvió para ir sumando sensaciones y goles en el bando azulgrana, que celebró el tercero de Vidal tras atropellada conducción y remate mordido con la izquierda.



