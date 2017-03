Barcelona golea y toma la cima tras empate de Madrid AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP)



El reparto de puntos dejó a los madridistas con 56 por la 25ta fecha y sabor agridulce, después de nivelar una desventaja de dos goles y un jugador menos con un doblete de Cristiano Ronaldo en los últimos cuatro minutos.



Mientras, Lionel Messi y Luis Suárez engordaron sus cuentas goleadoras en la victoria del Barsa, ahora con 57 unidades en la punta.



En cualquier caso, el Madrid conserva otro partido pendiente de disputa contra el Celta de Vigo.



“Carácter tenemos, pero hay momentos que tenemos que estar más listos. No podemos estar contentos. Hay que cambiar el chip”, opinó el técnico, Zinedine Zidane.



Los “merengues” se adelantaron por vía de Isco Alarcón a los ocho minutos, pero tantos de Pedro Tana (10), Jonathan Viera (56) y Kevin-Prince Boateng (59) voltearon momentáneamente el resultado en favor de Las Palmas.



En inferioridad numérica casi toda la segunda mitad por la expulsión de Gareth Bale (47), el Madrid rescató un punto gracias al tesón de Cristiano (86 y 89), quien alcanzó las 18 dianas ligueras.



“Debemos mejorar muchas cosas que nos proponemos antes del partido y luego no hacemos”, criticó el lateral madridista, Marcelo.



redaccion@imagenzac.com.mx BARCELONA, ESPAÑA/AP.- En una jornada en que Luis Enrique anunció que no seguirá al timón del Barcelona la próxima temporada, el cuadro azulgrana goleó el miércoles por 6-1 al Sporting de Gijón para quitarle el liderato de la liga española al Real Madrid, frustrado en su estadio al empatar 3-3 con el modesto Las Palmas.El reparto de puntos dejó a los madridistas con 56 por la 25ta fecha y sabor agridulce, después de nivelar una desventaja de dos goles y un jugador menos con un doblete de Cristiano Ronaldo en los últimos cuatro minutos.Mientras, Lionel Messi y Luis Suárez engordaron sus cuentas goleadoras en la victoria del Barsa, ahora con 57 unidades en la punta.En cualquier caso, el Madrid conserva otro partido pendiente de disputa contra el Celta de Vigo.“Carácter tenemos, pero hay momentos que tenemos que estar más listos. No podemos estar contentos. Hay que cambiar el chip”, opinó el técnico, Zinedine Zidane.Los “merengues” se adelantaron por vía de Isco Alarcón a los ocho minutos, pero tantos de Pedro Tana (10), Jonathan Viera (56) y Kevin-Prince Boateng (59) voltearon momentáneamente el resultado en favor de Las Palmas.En inferioridad numérica casi toda la segunda mitad por la expulsión de Gareth Bale (47), el Madrid rescató un punto gracias al tesón de Cristiano (86 y 89), quien alcanzó las 18 dianas ligueras.“Debemos mejorar muchas cosas que nos proponemos antes del partido y luego no hacemos”, criticó el lateral madridista, Marcelo. Agregar a favoritos real madrid

barcelona

liga española

futbol