Barrales pide congruencia a Barbosa; refuta alianza PRD-PAN Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



La líder perredista dijo para Imagen Informativa Primera Edición que se respeta la decisión de todos los compañeros, porque ‘a nadie se le puede juzgar. Pero necesitamos que haya’ una autocrítica y análisis para con las ‘declaraciones’ proferidas. ‘La gente de hoy reclama respuestas a los partidos políticos’. Dijo que lo que no se permite al interior del PRD es:

Actuar con interés de cálculo político: debemos pensar en la ciudadanía: es un despropósito, y no es la agenda que impulsamos. Cuando te haces militante de un partido, lo debes acompañar en sus propuestas, sentir la misma voz. Hablamos de congruencia y quien lo puede juzgar es la ciudadanía. Debe haber armonía entre lo que uno dice y uno hace”.

Advirtió que todo militante de la institución política debe entender la plataforma; ‘sí, es un partido plural entre sus militantes’, pero las declaraciones de Barbosa esconden intereses de otro tipo: ‘esto se presentan en la efervescencia de lo que pasa en el país. Hay que revisar el rumbo de México. No hay que buscar acomodarse políticamente’. Cuando escuchas voces aisladas, hay trasfondos, y se trata de asuntos de cálculo político nacional. Una alianza con el PAN: no, es absolutamente un pretexto. En el partido es claro que estamos atendiendo otros temas. Hoy no está a discusión el tema de las alianzas. Es importante asumir la percepción y no hay que poner pretextos”.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- María Alejandra Barrales Magdaleno, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitó a Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, coordinador parlamentario de los senadores del Sol Azteca, un poco de ‘congruencia’ en sus declaraciones, después de que éste pregonará su apoyo para Movimiento Regeneración Nacional (Morena).En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.La líder perredista dijo para Imagen Informativa Primera Edición que se respeta la decisión de todos los compañeros, porque ‘a nadie se le puede juzgar. Pero necesitamos que haya’ una autocrítica y análisis para con las ‘declaraciones’ proferidas. ‘La gente de hoy reclama respuestas a los partidos políticos’. Dijo que lo que no se permite al interior del PRD es:Advirtió que todo militante de la institución política debe entender la plataforma; ‘sí, es un partido plural entre sus militantes’, pero las declaraciones de Barbosa esconden intereses de otro tipo: ‘esto se presentan en la efervescencia de lo que pasa en el país. Hay que revisar el rumbo de México. No hay que buscar acomodarse políticamente’. Agregar a favoritos barrales

congruencia

barbosa

pan

prd