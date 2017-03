Barrales quiso regresar al Senado cuando yo estaba muriendo: Barbosa Excélsior

En conferencia de prensa, el senador afirmó que contrario a la líder del sol azteca, él sí conoce al partido y no está alejado de él. Ella piensa que va a regresar al Senado como coordinadora, si cuando estaba yo muriéndome, en diciembre de 2013, ella quiso ser coordinadora", puntualizó.

Además, expuso que Barrales Magdaleno sigue la estrategia de impulsar alianzas con Acción Nacional para, en un futuro, tener apoyo suficiente y verse como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a través de una alianza.



Miguel Barbosa enfatizó que es quien internamente promueva a Andrés Manuel López Obrador dentro del PRD. Porque mi comportamiento será de promotor de López Obrador en el 2018, nada más", dijo.

El coordinador de los senadores también arremetió en contra de la secretaria general del partido, Beatriz Mojica pues la acusó de no aportar nada legislativamente.



CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Barbosa se fue directo en contra de Alejandra Barrales,dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y afirmó que ella quiere ser coordinadora del partido en el Senado.

