Barrales regresa al Senado para darle estabilidad al PRD: Padierna

Aseguró que la decisión no es para tener quórum sino para darle "estabilidad" al partido.



Dolores Padierna pidió que los otros senadores "estén a la altura" de lo que requiere el PRD. "No hay ningún problema con nadie, no tengo problema con ningún senador, de ningún partido político y mucho menos del mío. Ni con el senador Barbosa ni con el senador Morón, los respeto mucho, me respetan mucho. Hemos llevado una cordialidad constante, permanente y yo me dedico a trabajar y a sacar mi trabajo legislativo"

Además, resaltó que en la Cámara Alta no existen las corrientes por lo cual el trabajo es a favor de este grupo político.



Al encuentro llegaron los senadores Luis Sánchez, Angélica de la Peña, Isidro Pedraza, Vianey Mendoza, Adolfo Romero Lainas y Fernando Mayans.



