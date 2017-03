Barrales se niega a responder sobre departamento en Miami Excélsior

Luego de presentar a Antonio Echaverría para candidato a gobernador en Nayarit, la líder del sol azteca reiteró.



"Yo respecto a ese tema ya he informado lo que tenía que informar", aseveró.



También cuestionada al embargo a una de sus propiedades por deber 12 millones de pesos, Barrales Magdaleno, apuntó que se debe a un juicio que se realizó sin avisarle. "Se trata de un juicio que se ha llevado a mi espalda, donde jamás he tenido notificación alguna, y por supuesto me reservo las acciones a las que tengo derecho", mencionó.





