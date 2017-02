Barreteros da su mejor juego de la temporada, derrota a Fuerza Regia Redacción

El esquema táctico planteado por Maurice Riddick rindió frutos de principio a fin, poniendo a su equipo en control durante prácticamente todo el encuentro. Además, fue asombrosa la forma en que la garra de los jugadores respondió al ánimo de los aficionados para nunca cederle la iniciativa a los regios.



Barreteros anotó 19 triples, metió más del 90% de sus tiros libres y protegió el balón al máximo, pues tuvo menos de 3 pérdidas; ante esto no fue suficiente el gran desempeño que los seleccionados nacionales Héctor Hernández y Juan Toscano le dieron a Fuerza Regia. En resumen fue un gran partido que mostró de qué está hecho el conjunto de cantera y plata.



Desde los primeros minutos de juego los equipos mostraron una alta intensidad, con la convicción de tomar el control de las acciones. Gradualmente los locales establecieron una efectiva defensa que permitió limitar a sus rivales y capitalizar un efectivo tiro exterior para abrir una diferencia que elevó el ánimo de la afición. Zacatecas encestó un total de 6 triples en el primer periodo, con tres jugadores que anotaron al menos 8 puntos, para abrir una ventaja 31-21.



Para los primeros minutos del segundo cuarto el conjunto local mantuvo sus excelentes rotaciones defensivas y encontró nuevo aporte ofensivo de la mano de Carl Jones. José Valdez, en su debut con el equipo, se integra a la garra defensiva y consigue un triple en su primer intento al aro. Sin embargo, cada que parece que Barreteros se despega en la diferencia, Fuerza Regia consigue un triple para contener el auge local.



El trabajo constante de los visitantes en la pintura, con trabajo de postes y cortes al aro, empezó a rendir frutos para acortar la diferencia a 5 unidades. Apareció entonces el aporte de Paul Marigney, con un triple y una canasta en la pintura tras ganar un rebote monumental, para volver a abrir la diferencia a doble dígito e irse al medio tiempo con la ventaja 55-45.



Hasta este punto el conjunto de Maurice Riddick ya tenía 4 jugadores con doble dígito de anotación: Carl Jones (18), Paul Marigney (13), Matt Gwynne (11) y Benjamin Puckett (10), una distribución que no se había tenido en lo que va de la temporada.



En el arranque del tercer cuarto los líderes de la liga sacan un empuje que demuestra por qué se encuentran en la posición de honor de la LNBP. Benjamin Puckett y Carl Jones aportan canastas para mitigar la situación, pero aún así la diferencia empieza a bajar de forma constante.



Destacó por Fuerza Regia el aporte de Juan Toscano y Héctor Hernández, quienes consiguieron numerosos rebotes ofensivos y canastas clave para darle impulso a la remontada de su equipo hasta empatar el marcador. Apareció entonces la figura de Carl Jones, con 7 puntos en el último minuto del parcial, para abrir de nueva cuenta la ventaja y poner el marcador 82-75.



El encuentro se tornó en una dinámica de poder a poder en el último periodo: los regiomontanos pelearon al máximo por recuperarse y demostrar su poderío pero Zacatecas en ningún momento se echó para atrás. Afición y equipo estuvieron encendidos al máximo y Paul Marigney fue fiel ejemplo, con un aporte de 8 puntos en los primeros 6 minutos del parcial.



En el cierre los visitantes volvieron a apretar y acercarse a 3 puntos, a lo cual Carl Jones respondió con una jugada de 4 puntos que pone de pie a todo el público en el Marcelino González. Con menos de dos minutos Paul Hernández encesta otro triple para Fuerza Regia pero Benjamin Puckett paró en seco a los visitantes de la misma forma. A partir de ahí la defensa zacatecana se impuso y no volvió a recibir canasta de los visitantes, hasta llegar a un marcador final 109-100.



Los jugadores más productivos por Barreteros fueron Carl Jones (34 puntos, 8 asistencias), Paul Marigney (29 puntos, 7 asistencias), Benjamin Puckett (24 puntos, 6 rebotes) y Matt Gwynne (14 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias). Por Fuerza Regia los mejores fueron Juan Toscano (18 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias) y Héctor Hernández (19 puntos, 7 rebotes.



Los equipos volverán a verse las caras el sábado en un encuentro que seguramente volverá a sacar chispas y tendrá otra gran entrada en el Gimnasio Marcelino González.



