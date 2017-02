Barreteros domina a las Abejas y se ubica sexto de la LNBP Redacción

Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Barreteros lograron su triunfo número 16 de la campaña ante unas Abejas de León que nunca supieron responder al planteamiento del conjunto de cantera y plata. El resultado, con marcador 84-72, se combinó con la derrota de Indios en San Luis Potosí para casi asegurar que Zacatecas entrará a playoffs en la sexta posición de la tabla.



El marcador final, que puso la última piedra en la eliminación de Abejas, no reflejó el amplio dominio de Barreteros sobre un rival que se mostró claramente inferior a lo largo de todo el encuentro; pero en los últimos dos minutos la relajación local y triples de suerte de los de León permitieron bajar significativamente la diferencia.



En los primeros minutos de acción el conjunto local se mostró determinado a sacarse la espina del juego anterior: el trabajo defensivo tuvo gran concentración y en ataque la movilidad rindió amplios dividendos para vulnerar a los de León. En términos generales los visitantes se vieron abrumados por un cuadro muy superior en ese inicio de encuentro. La punta de lanza para esta labor llega de las manos de Matt Gwynne, quien aportó 10 puntos en el primer periodo para impulsar una ventaja 30-8 a favor de Zacatecas.



Maurice Riddick aprovechó la ventaja para dar descanso a su cuadro titular pero los cambios mermaron la dinámica del conjunto de cantera y plata en los primeros minutos del parcial; se sufrió considerablemente para conseguir puntos. Pronto el mismo coach realizó los ajustes necesarios para que el aporte de José Valdez, Raul Navarro y Ramiro Loera se hiciera sentir, manteniendo a raya a los visitantes para irse al intermedio con marcador 47-28 a su favor.



Matt Gwynne abrió la segunda mitad con 8 puntos en los primeros 3 minutos de acción, pero su aporte no llegó solo: también se contó con encestes de Checo Escobar y Brandon Provost para abrir la ventaja a 27 unidades. Una serie de canastas de Manuel Guzmán reducen la diferencia a 20, pero pronto la defensa de Barreteros ajustó para impedir que los visitantes siguieran acercándose. Al concluir la primera media hora de partido la ventaja local era 66-43.



Una vez más Abejas buscó reducir la diferencia, mediante un efectivo juego de Steffphon Pettgrew, pero Zacatecas respondió con tres triples consecutivos: dos de Pablo González y uno de Matt Gwynne. Los visitantes no cesaron en sus ataques y aprovecharon la relajación de Barreteros en los últimos minutos para disminuir la diferencia, con varios triples, y llegar a un marcador final 84-72.



Los mejores jugadores locales fueron Matt Gwynne (21 puntos, 5 rebotes), Benjamin Puckett (13 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias) y Paul Marigney (8 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias). Por Abejas destacaron Manuel Guzmán (21 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias) y Steffphon Pettgrew (18 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias).



Los equipos volverán a verse las caras el sábado, para lo que será el cierre de la campaña y último juego de Barreteros antes de su esperado regreso a playoffs.



