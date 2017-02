Barreteros pierde ante Fuerza Regia Redacción

Desde los primeros minutos el partido fue sumamente trabado, con mucha más lucha que puntería

por parte de los dos equipos. Poco a poco los regios marcaron diferencia, en parte gracias a la ya mencionada ayuda arbitral, hasta lograr llevarse una ventaja 10-16 al concluir el periodo inicial.



Carl Jones recuperó su forma habitual y consiguió varios encestes en el segundo periodo que, complementados con el tiro exterior de Brandon Provost, logran emparejar el marcador. Sin embargo a continuación los visitantes aprovechan errores consecutivos de Barreteros para abrir una diferencia de 5 puntos.



Zacatecas respondió a esto con una serie de tres triples consecutivos que les dieron la ventaja momentánea, aunque en el último minuto Fuerza Regia vuelve a aprovechar las libertades que los silbantes les dan en defensa para llevarse una ventaja 29-31 al medio tiempo.



Benjamin Puckett abrió la segunda mitad con un triple que auguraba cosas buenas para el conjunto de cantera y plata, elevando el ánimo de la afición. A partir de entonces el juego se volvió a meter en un duelo de poder a poder en defensa, ambos equipos protegían al máximo su aro para que el rival sufriera por cada punto.



Héctor Hernández consiguió varias canastas en la pintura que adelantaron a los líderes de la Liga, pero Puckett y Provost responden para empatar el juego a 43 al consumirse la primera media hora de acción.



La intensidad llegó al máximo en el cuarto periodo, Zacatecas empezó explotando jugadas de penetración y de pantallas para atacar el aro de forma efectiva e irse arriba. Contrario a lo que se pudiera esperar de un equipo de la jerarquía de Fuerza Regia, los visitantes no contrarrestaron esta dinámica con buen baloncesto sino que empezaron a recurrir a todo tipo de juego sucio: chocar todo el tiempo a sus rivales en ofensiva, agarrar al defensivo cuando ponen pantallas, tiras codazos en múltiples ocasiones, etc.



Tristemente los nazarenos fueron complacientes a esta estrategia y ayudaron a que los regios abrieran una ventaja de 7 puntos con 2 minutos por jugar. El clímax de la ayuda arbitral llegó cuando Paul Marigney le puso un tapón espectacular a Adam Parada, legal a todas luces, y marcaron interferencia defensiva para regalarles dos puntos en una jugada que cambio el ritmo del juego a favor de los visitantes. Pese a esta situación, Zacatecas nunca dejó de pelear pero la consigna estaba dada y el encuentro terminó con el robo consumado con un marcador 56-62.



Los jugadores más destacados por Barreteros fueron Carl Jones (19 puntos, 6 asistencias), Paul Marigney (7 puntos, 15 rebotes, 4 asistencias) y Brandon Provost (13 puntos, 4 rebotes). Por la causa regia las mejores estadísticas fueron para Jeleel Akindele (18 puntos, 12 rebotes y un sinfín de golpes a jugadores zacatecanos), Héctor Hernández (13 puntos, 7 rebotes y el privilegio de prácticamente haber sido el único que no cayó en juego sucio por los visitantes).



Barreteros ahora tendrá un día de descanso para recuperarse del duro encuentro, ya que el lunes y martes se enfrentará a los Indios de Ciudad Juárez en un par de partidos fundamentales para definir las posiciones en la tabla con miras a la postemporada. Después de la gran demostración de estos dos encuentros ante Fuerza Regia, se espera que siga el gran apoyo de la afición zacatecana al equipo de cantera y plata.



básquetbol

barreteros de zacatecas

zacatecas