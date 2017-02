Barreteros sufrió su segunda derrota ante Garzas Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Barreteros y Garzas de Plata ofrecieron un duelo de poder a poder que parecía anticipar un cierre de alarido, sin embargo William Orozco tomó el control (con 17 puntos en el último cuarto) para guiar a la UAEH a un triunfo 100-86. Este resultado le brinda a los de Hidalgo una ventaja 2-0 en la serie de primera ronda de playoffs, aunque ahora los equipos viajan a Zacatecas donde el sábado se volverán a ver las caras y Barreteros contará con el apoyo de la mejor afición de México para buscar la voltereta.



La buena noticia del encuentro fue el regreso de Carl Jones a su forma habitual, convirtiéndose en el jugador más destacado para el cuadro de Maurice Riddick: al aportar al equipo una producción de 27 puntos y 3 asistencias. Recibió un buen complemento de Benjamin Puckett (22 puntos, 10 rebotes) y Paul Marigney (16 puntos, 4 asistencias), pero -a falta de un mayor complemento ofensivo- esto fue insuficiente ante Orozco y Martín Samarco que se combinaron para generar 65 puntos de Garzas, y aún tuvieron otros dos compañeros que anotaron en doble dígito.



El arranque del encuentro en esta ocasión resultó muy distinto al día anterior: Barreteros mostró la calidad e intensidad características de su buen cierre de temporada regular, al grado que todos los jugadores titulares anotaron en los primeros 5 minutos de acción para irse arriba 4 puntos. Pero los locales no podían quedarse cruzados de manos, apareció el efectivo tiro exterior de Martín Samarco -quien aportó 14 puntos en el periodo- para darle a Garzas una ventaja 27-25 al concluir el primer parcial.

Al volver a la cancha los visitantes Brandon Provost y Carl Jones hicieron sentir su calidad, combinándose para anotar 11 puntos en 3 minutos y recuperar la ventaja para la causa de cantera y plata. Llegó entonces la racha hidalguense, con 6 unidades consecutivas de la mano de Stephen Soriano que le devolvieron la ventaja mínima a los locales.

Entró, entonces, el juego en una dinámica de poder a poder con los dos equipos derrochando buen nivel en aras de controlar las acciones. Aquí hizo efecto el ingreso del zacatecano Checo Escobar que marcó diferencia con su entrega y defensa, mientras el tridente de Marigney, Jones y Puckett hizo de las suyas con audaces penetraciones y encestes de larga distancia. Así al medio tiempo el cuadro dirigido por Maurice Riddick se lleva una ventaja 49-53.



El conjunto de la UAEH abrió el tercer parcial con una racha de 7 puntos sin respuesta para recuperar la delantera en el marcador, cobrando confianza en el manejo del encuentro. Para esto fue fundamental el aporte de William Orozco que aportó puntos tanto en la pintura como en tiros exteriores. Benjamin Puckett y Carl Jones, aportaron todos los puntos (15) de los visitantes en el periodo, pero su aporte no fue suficiente para retomar el control y Zacatecas termina el periodo con una desventaja 73-69.



Las Garzas de Plata montaron una nueva serie favorable en los primeros minutos de cuarto final, consiguiendo abrir diferencia de doble dígito por vez primera en el partido. El ritmo conseguido por los de casa -y sobre todo por el imparable tino de William Orozco- en este periodo les ayudó a tomar el control y, a la vez, desconcentrar a Barreteros para conducir a un marcador final 100-86.



Después de dos juegos de buen nivel, se espera que el próximo sábado -a partir de las 8:30 de la noche- se vivirán grandes emociones en la duela del Gimnasio Marcelino González; donde ahora la afición zacatecana podrá impulsar a su equipo a sacar la remontada ante un cuadro de gran nivel, pero al que ya se mostró que Barreteros puede estar a su altura.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Por tres periodosofrecieron un duelo de poder a poder que parecía anticipar un cierre de alarido, sin embargo William Orozco tomó el control (con 17 puntos en el último cuarto) para guiar a la UAEH a un triunfo 100-86. Este resultado le brinda a los de Hidalgo una ventaja 2-0 en la serie de primera ronda de playoffs, aunque ahora los equipos viajan a Zacatecas donde el sábado se volverán a ver las caras y Barreteros contará con el apoyo de la mejor afición de México para buscar la voltereta.La buena noticia del encuentro fue el regreso de Carl Jones a su forma habitual, convirtiéndose en el jugador más destacado para el cuadro de Maurice Riddick: al aportar al equipo una producción de 27 puntos y 3 asistencias. Recibió un buen complemento de Benjamin Puckett (22 puntos, 10 rebotes) y Paul Marigney (16 puntos, 4 asistencias), pero -a falta de un mayor complemento ofensivo- esto fue insuficiente ante Orozco y Martín Samarco que se combinaron para generar 65 puntos de Garzas, y aún tuvieron otros dos compañeros que anotaron en doble dígito.El arranque del encuentro en esta ocasión resultó muy distinto al día anterior: Barreteros mostró la calidad e intensidad características de su buen cierre de temporada regular, al grado que todos los jugadores titulares anotaron en los primeros 5 minutos de acción para irse arriba 4 puntos. Pero los locales no podían quedarse cruzados de manos, apareció el efectivo tiro exterior de Martín Samarco -quien aportó 14 puntos en el periodo- para darle a Garzas una ventaja 27-25 al concluir el primer parcial.Al volver a la cancha los visitantes Brandon Provost y Carl Jones hicieron sentir su calidad, combinándose para anotar 11 puntos en 3 minutos y recuperar la ventaja para la causa de cantera y plata. Llegó entonces la racha hidalguense, con 6 unidades consecutivas de la mano de Stephen Soriano que le devolvieron la ventaja mínima a los locales.Entró, entonces, el juego en una dinámica de poder a poder con los dos equipos derrochando buen nivel en aras de controlar las acciones. Aquí hizo efecto el ingreso del zacatecano Checo Escobar que marcó diferencia con su entrega y defensa, mientras el tridente de Marigney, Jones y Puckett hizo de las suyas con audaces penetraciones y encestes de larga distancia. Así al medio tiempo el cuadro dirigido por Maurice Riddick se lleva una ventaja 49-53.El conjunto de la UAEH abrió el tercer parcial con una racha de 7 puntos sin respuesta para recuperar la delantera en el marcador, cobrando confianza en el manejo del encuentro. Para esto fue fundamental el aporte de William Orozco que aportó puntos tanto en la pintura como en tiros exteriores. Benjamin Puckett y Carl Jones, aportaron todos los puntos (15) de los visitantes en el periodo, pero su aporte no fue suficiente para retomar el control y Zacatecas termina el periodo con una desventaja 73-69.Las Garzas de Plata montaron una nueva serie favorable en los primeros minutos de cuarto final, consiguiendo abrir diferencia de doble dígito por vez primera en el partido. El ritmo conseguido por los de casa -y sobre todo por el imparable tino de William Orozco- en este periodo les ayudó a tomar el control y, a la vez, desconcentrar a Barreteros para conducir a un marcador final 100-86.Después de dos juegos de buen nivel, se espera que el próximo sábado -a partir de las 8:30 de la noche- se vivirán grandes emociones en la duela del Gimnasio Marcelino González; donde ahora la afición zacatecana podrá impulsar a su equipo a sacar la remontada ante un cuadro de gran nivel, pero al que ya se mostró que Barreteros puede estar a su altura. Agregar a favoritos deportes

barreteros

zacatecas

lnbp

playoffs