Barreteros vence a Correcaminos de visita Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



Y en verdad no fue una tarea sencilla. Maurice Riddick debió echar mano a todos sus jugadores, para exprimir los aportes necesarios para derrotar a un equipo que nunca dejó de pelear. Este resultado, combinado con la derrota de Santos el día de ayer, lleva a Zacatecas a una racha de tres triunfos consecutivos y a ocupar la sexta posición en la tabla general de la LNBP.



Barreteros salió a la cancha con la determinación de tomar la iniciativa. La primera canasta llegó por conducto de Brandon Provost, jugador que destacó en el parcial con un aporte de 7 puntos. Pero no fue el único, todo el cuadro titular anotó en este periodo para poner arriba a los visitantes con un marcador de 14-19.



Para el segundo periodo los equipos aumentan la intensidad y, con un mayor contacto, surgen varios viajes a la línea de tiros libres para ayudar a los locales a remontar la diferencia. La voltereta local en este parcial llegó con un trabajo inspirado de Christopher Geyne y Kennedy Jones, quienes se combinan para anotar 17 puntos, mientras el conjunto dirigido por Maurice Riddick tuvo problemas para establecer su ofensiva. Al intermedio el marcador favorece a Correcaminos 40-31.



El conjunto zacatecano reanudó las acciones a tambor batiente, con un fuerte empuje distribuido en el trabajo de Matt Gwynne, James Williams y Paul Marigney. En los primeros 4 minutos de la segunda mitad se borró la ventaja local y a partir de ahí los equipos se engancharon en una batalla sin cuartel, alternándose en rachas positivas de uno y otro conjunto. Cuando concluyó el tercer periodo Barreteros sale arriba con la ventaja mínima al son de 56-57.



El último periodo se desarrolla en acciones de altas emociones: no aptas para cardiacos. Se presentaron 10 cambios de liderato en un cierre de partido que mantuvo al público al filo de sus asientos. Al cierre del encuentro apareció en grande Carl Jones, con encestes clave para dar la voltereta cada que los Correcaminos conseguían una ventaja. Con 54 segundos por jugar Daniel Girón consigue una canasta que pone a los locales arriba por la mínima y parecía perfilar la victoria para su causa.



Sin embargo, luego de un tiempo fuera pedido por el coach Maurice Riddick, Barreteros ejecutó una jugada precisa que terminó en un triple de Leroy Davis; se consiguió así la ventaja definitiva que, después de valiosas secuencias defensivas, condujo al triunfo de zacatecas 71-74.



Los mejores hombres de Barreteros fueron Carl Jones (18 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias), Paul Marigney (15 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias) y Matt Gwynne (13 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias). El aporte más importante para Correcaminos vino de Kennedy Jones (21 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias) y Glaze Grandy (18 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias).



Los equipos se enfrentarán de nueva cuenta el domingo al mediodía en un partido que será fundamental para mantener el ascenso de Zacatecas, ahora que se encuentra en una racha de tres triunfos consecutivos.



redaccion@imagenzac.com.mx En una noche en que el tiro exterior de Zacatecas no fue tan certero como en otras ocasiones, el veterano Leroy Davis apareció en plan grande para clavar un triple en el último minuto e inclinar la balanza a favor de su equipo. Fue un cierre por demás emotivo para el equipo de cantera y plata, en una noche en que se debió pelear con todo para obtener la onceava victoria de la temporada ante un aguerrido equipo de Correcaminos.Y en verdad no fue una tarea sencilla. Maurice Riddick debió echar mano a todos sus jugadores, para exprimir los aportes necesarios para derrotar a un equipo que nunca dejó de pelear. Este resultado, combinado con la derrota de Santos el día de ayer, lleva a Zacatecas a una racha de tres triunfos consecutivos y a ocupar la sexta posición en la tabla general de la LNBP.Barreteros salió a la cancha con la determinación de tomar la iniciativa. La primera canasta llegó por conducto de Brandon Provost, jugador que destacó en el parcial con un aporte de 7 puntos. Pero no fue el único, todo el cuadro titular anotó en este periodo para poner arriba a los visitantes con un marcador de 14-19.Para el segundo periodo los equipos aumentan la intensidad y, con un mayor contacto, surgen varios viajes a la línea de tiros libres para ayudar a los locales a remontar la diferencia. La voltereta local en este parcial llegó con un trabajo inspirado de Christopher Geyne y Kennedy Jones, quienes se combinan para anotar 17 puntos, mientras el conjunto dirigido por Maurice Riddick tuvo problemas para establecer su ofensiva. Al intermedio el marcador favorece a Correcaminos 40-31.El conjunto zacatecano reanudó las acciones a tambor batiente, con un fuerte empuje distribuido en el trabajo de Matt Gwynne, James Williams y Paul Marigney. En los primeros 4 minutos de la segunda mitad se borró la ventaja local y a partir de ahí los equipos se engancharon en una batalla sin cuartel, alternándose en rachas positivas de uno y otro conjunto. Cuando concluyó el tercer periodo Barreteros sale arriba con la ventaja mínima al son de 56-57.El último periodo se desarrolla en acciones de altas emociones: no aptas para cardiacos. Se presentaron 10 cambios de liderato en un cierre de partido que mantuvo al público al filo de sus asientos. Al cierre del encuentro apareció en grande Carl Jones, con encestes clave para dar la voltereta cada que los Correcaminos conseguían una ventaja. Con 54 segundos por jugar Daniel Girón consigue una canasta que pone a los locales arriba por la mínima y parecía perfilar la victoria para su causa.Sin embargo, luego de un tiempo fuera pedido por el coach Maurice Riddick, Barreteros ejecutó una jugada precisa que terminó en un triple de Leroy Davis; se consiguió así la ventaja definitiva que, después de valiosas secuencias defensivas, condujo al triunfo de zacatecas 71-74.Los mejores hombres de Barreteros fueron Carl Jones (18 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias), Paul Marigney (15 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias) y Matt Gwynne (13 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias). El aporte más importante para Correcaminos vino de Kennedy Jones (21 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias) y Glaze Grandy (18 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias).Los equipos se enfrentarán de nueva cuenta el domingo al mediodía en un partido que será fundamental para mantener el ascenso de Zacatecas, ahora que se encuentra en una racha de tres triunfos consecutivos. Agregar a favoritos deportes

lnbp

básquetbol

barreteros de zacatecas

correcaminos