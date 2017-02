Barreteros ya es sexto en la LNBP Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



(Cortesía)



(Cortesía)



Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Los equipos llegaron al encuentro empatados con un récord de 14 triunfos y 18 derrotas, pero este resultado colocó a Barreteros como único dueño de la sexta posición general.



De esta manera, con su séptimo triunfo en los últimos nueve juegos, Zacatecas se ubica como uno de los equipos más peligrosos rumbo a la postemporada.



Aún con la ausencia de Carl Jones, quien no jugó por lesiones sufridas en el último encuentro contra Fuerza Regia, el equipo no se dio el lujo de bajar el nivel que ha mostrado en juegos recientes.



Brandon Provost, Ramiro Loera y Paul Marigney aportaron un total de 51 puntos, dando la cara para dominar a un equipo fronterizo que nunca encontró la fórmula para contrarrestar el cuadro de Maurice Riddick.



Sergio Escobar abrió con el pie derecho las acciones para Zacatecas al anotar un triple en la primera posesión pero Jorge Camacho contestó inmediatamente con una buena penetración. Los equipos salieron con voluntad de buscar un buen resultado, sin embargo en ambos bandos se dejó ver el desgaste de partidos muy disputados jugados el fin de semana. Poco a poco, con una ofensiva ubicada alrededor de Benjamin Puckett y un excelente trabajo de Paul Marigney (7 puntos y 6 rebotes), los locales logran imponer su juego para irse arriba 21-11.



Para el segundo periodo el coach Maurice Riddick le dió rotación a su banca, con el ingreso de Ramiro Loera, José Valdez y Edward Ayileke. Los jugadores respondieron al dar un buen respiro al equipo y mantener buen nivel para los locales, sobre todo con un sólido trabajo defensivo.



A continuación Arim Solares le dio algo de vida a Indios con varios tiros de larga distancia que ayudaron a disminuir la diferencia, pero canastas de Brandon Provost y Checo Escobar consiguieron aminorar su efecto. Al final de la mitad, un triple de Marigney regresó la diferencia a doble dígito con un marcador 41-31.



Zacatecas reanudó el juego con la mira fina desde larga distancia, consiguiendo una racha de cuatro triples consecutivos -dos de Provost, Ramiro Loera y Matt Gwynne- para abrir la diferencia a 19 unidades. A continuación Ramiro siguió en buen nivel, robando balones y lo mismo encestando en penetraciones que conectando más tiros exteriores. Por si esto fuera poco José Valdez se sumó a la fiesta de triples con dos canastas. En total Barreteros se despachó con 8 triples en el parcial para llevar a una cómoda diferencia 73-45 al final del tercero.



En el último cuarto del partido Barreteros retomó las cosas donde las dejó: con un buen movimiento de balón al ataque, acompañado de una defensa efectiva que mantiene a los visitantes a raya. Con esto, sin mayor incidente, las acciones siguieron hasta llegar a un marcador final 90-58.



Para Zacatecas el aporte más destacado surgió de Brandon Provost (20 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias), Paul Marigney (14 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias) y Ramiro Loera (17 puntos, 1 rebote, 1 robo). Por su parte, los hombres que mejor dieron la cara por Indios fueron Arim Solares (13 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias) y Santiago Garay (11 puntos, 7 rebotes).



Los equipos volverán a verse las caras este martes, en un encuentro fundamental para que Barreteros consolide su posesión del sexto lugar y siga avanzando para llegar en gran nivel a playoffs.



redaccion@imagenzac.com.mx Zacatecas mantuvo la mira fina que lo ha caracterizado en sus últimos encuentros y se despachó con 16 triples para conseguir una cómoda victoria 90-58 sobre los Indios de Ciudad Juárez.Los equipos llegaron al encuentro empatados con un récord de 14 triunfos y 18 derrotas, pero este resultado colocó a Barreteros como único dueño de la sexta posición general.De esta manera, con su séptimo triunfo en los últimos nueve juegos, Zacatecas se ubica como uno de los equipos más peligrosos rumbo a la postemporada.Aún con la ausencia de Carl Jones, quien no jugó por lesiones sufridas en el último encuentro contra Fuerza Regia, el equipo no se dio el lujo de bajar el nivel que ha mostrado en juegos recientes.Brandon Provost, Ramiro Loera y Paul Marigney aportaron un total de 51 puntos, dando la cara para dominar a un equipo fronterizo que nunca encontró la fórmula para contrarrestar el cuadro de Maurice Riddick.Sergio Escobar abrió con el pie derecho las acciones para Zacatecas al anotar un triple en la primera posesión pero Jorge Camacho contestó inmediatamente con una buena penetración. Los equipos salieron con voluntad de buscar un buen resultado, sin embargo en ambos bandos se dejó ver el desgaste de partidos muy disputados jugados el fin de semana. Poco a poco, con una ofensiva ubicada alrededor de Benjamin Puckett y un excelente trabajo de Paul Marigney (7 puntos y 6 rebotes), los locales logran imponer su juego para irse arriba 21-11.Para el segundo periodo el coach Maurice Riddick le dió rotación a su banca, con el ingreso de Ramiro Loera, José Valdez y Edward Ayileke. Los jugadores respondieron al dar un buen respiro al equipo y mantener buen nivel para los locales, sobre todo con un sólido trabajo defensivo.A continuación Arim Solares le dio algo de vida a Indios con varios tiros de larga distancia que ayudaron a disminuir la diferencia, pero canastas de Brandon Provost y Checo Escobar consiguieron aminorar su efecto. Al final de la mitad, un triple de Marigney regresó la diferencia a doble dígito con un marcador 41-31.Zacatecas reanudó el juego con la mira fina desde larga distancia, consiguiendo una racha de cuatro triples consecutivos -dos de Provost, Ramiro Loera y Matt Gwynne- para abrir la diferencia a 19 unidades. A continuación Ramiro siguió en buen nivel, robando balones y lo mismo encestando en penetraciones que conectando más tiros exteriores. Por si esto fuera poco José Valdez se sumó a la fiesta de triples con dos canastas. En total Barreteros se despachó con 8 triples en el parcial para llevar a una cómoda diferencia 73-45 al final del tercero.En el último cuarto del partido Barreteros retomó las cosas donde las dejó: con un buen movimiento de balón al ataque, acompañado de una defensa efectiva que mantiene a los visitantes a raya. Con esto, sin mayor incidente, las acciones siguieron hasta llegar a un marcador final 90-58.Para Zacatecas el aporte más destacado surgió de Brandon Provost (20 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias), Paul Marigney (14 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias) y Ramiro Loera (17 puntos, 1 rebote, 1 robo). Por su parte, los hombres que mejor dieron la cara por Indios fueron Arim Solares (13 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias) y Santiago Garay (11 puntos, 7 rebotes).Los equipos volverán a verse las caras este martes, en un encuentro fundamental para que Barreteros consolide su posesión del sexto lugar y siga avanzando para llegar en gran nivel a playoffs. Agregar a favoritos barreteros

lnbp

indios

ciudad juárez