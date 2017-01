Barrios Unidos se lleva la victoria frente a Belisario

Al rodar el balón, los primeros en tener opciones de gol fueron los jugadores de Belisario, pero poco les duro el gusto al recibir inmediatamente la primera anotación de Raúl Landeros con un cañonazo de media cancha que dejó parado al guardameta.



Atlético no encontró la medicina adecuada para dominar a unos inspirados jugadores de Barrios que no dejaron de atacar.



Para la segunda mitad, Atlético consiguió la igualada gracias al preciso remate de Gustavo Martínez, quien devolvió la esperanza a su equipo.



Raul Landeros y Manuel Lara se encargaron de conseguir dos goles más de manera dramática para Barrios Unidos y conseguir la victoria por un marcador de tres goles a uno.



