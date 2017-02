Batalla la capital para reclutar a más policías Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El problema es que nueve de cada 10 aspirantes no pasan el examen de confianza y cada solicitud rechazada le cuesta hasta 7 mil pesos al municipio, aseguró Juan José Ríos, comandante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.



“Para mejorar el desempeño de la seguridad pública, sí necesitamos mínimo cubrir otras 50 plazas”, dijo.

El funcionario comentó que, actualmente, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la capital (DSPM) funciona con 170 elementos activos, ya que los procesos administrativos que tuvo el municipio impidieron que se contrataran más elementos.



Explicó que, aunque la recepción de solicitudes siempre estuvo abierta desde el 2016,solo se contrataron 11 elementos; sin embargo, previó que con la nueva administración se vuelvan a reclutar policías.



Asimismo, el comandante dijo que el principal impedimento que tuvo el ayuntamiento para contratar policías fue el bajo resultados en los exámenes de confianza que presentaron los aspirantes, ya que nueve de cada 10 interesados reprobaron.



“El examen de confianza es el principal obstáculo para los aspirantes, si acaso, uno, de cada 10 solicitantes, consigue pasarlo”, dijo.



Ríos lamentó el alto índice de aspirantes rechazados representó un importante gasto para el municipio, ya que, “es dinero perdido, cada uno de los exámenes de confianza le costó al ayuntamiento entre 6 y 7 mil pesos”.



Refirió que actualmente tienen 60 solicitudes en puerta y se esperan al menos otras 50 para fin del mes; no obstante, previó que solo 10 cumplirán con el perfil.



El comandante dijo que las colonias con mayor índice delictivo son La Huerta, Toma de Zacatecas, Puerta Vieja, Estrella de Oro y Colinas del Padre con robos a casa habitación, asaltos en la vía pública y atentados contra la vida humana.



Por el momento, el comandante de policía manifestó que la convocatoria de reclutamiento continuará abierta hasta cubrir todas las vacantes e hizo un llamada a los zacatecanos a unirse al cuerpo de seguridad de la capital.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- La capital requiere 50 elementos más para garantizar la seguridad de la ciudadanía.El problema es que nueve de cada 10 aspirantes no pasan el examen de confianza y cada solicitud rechazada le cuesta hasta 7 mil pesos al municipio, aseguró Juan José Ríos, comandante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.“Para mejorar el desempeño de la seguridad pública, sí necesitamos mínimo cubrir otras 50 plazas”, dijo.El funcionario comentó que, actualmente, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la capital (DSPM) funciona con 170 elementos activos, ya que los procesos administrativos que tuvo el municipio impidieron que se contrataran más elementos.Explicó que, aunque la recepción de solicitudes siempre estuvo abierta desde el 2016,solo se contrataron 11 elementos; sin embargo, previó que con la nueva administración se vuelvan a reclutar policías.Asimismo, el comandante dijo que el principal impedimento que tuvo el ayuntamiento para contratar policías fue el bajo resultados en los exámenes de confianza que presentaron los aspirantes, ya que nueve de cada 10 interesados reprobaron.“El examen de confianza es el principal obstáculo para los aspirantes, si acaso, uno, de cada 10 solicitantes, consigue pasarlo”, dijo.Ríos lamentó el alto índice de aspirantes rechazados representó un importante gasto para el municipio, ya que, “es dinero perdido, cada uno de los exámenes de confianza le costó al ayuntamiento entre 6 y 7 mil pesos”.Refirió que actualmente tienen 60 solicitudes en puerta y se esperan al menos otras 50 para fin del mes; no obstante, previó que solo 10 cumplirán con el perfil.El comandante dijo que las colonias con mayor índice delictivo son La Huerta, Toma de Zacatecas, Puerta Vieja, Estrella de Oro y Colinas del Padre con robos a casa habitación, asaltos en la vía pública y atentados contra la vida humana.Por el momento, el comandante de policía manifestó que la convocatoria de reclutamiento continuará abierta hasta cubrir todas las vacantes e hizo un llamada a los zacatecanos a unirse al cuerpo de seguridad de la capital. Agregar a favoritos policías

zacatecas

reclutamiento

examen de confianza